Χαλάνδρι: Καταδίωξη 21χρονου που προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο - Δεν είχε δίπλωμα

Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Χαλάνδρι, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να σταματήσει στο σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης για έλεγχο και προσπάθησε να διαφύγει.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:25 όταν αστυνομικοί που επέβαιναν σε περιπολικό είδαν τη μηχανή στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τζαβέλλα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει.

Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, πέρασε κόκκινο φανάρι και άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συμβολή των οδών Αετιδέων και 25ης Μαρτίου στον Χολαργό ο οδηγός εγκατέλειψε το δίκυκλο και διέφυγε πεζός.

Τελικά εντοπίστηκε λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 21χρονο ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

