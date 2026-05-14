Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

Καταδίωξη οχήματος σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Λιόσια, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν αυτοκίνητο για έλεγχο, το οποίο δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών.

Το όχημα κατευθύνθηκε προς την οδό Αναγεννήσεως, με το περιπολικό να το ακολουθεί. Μόλις εμφανίστηκαν στον εν λόγω δρόμο οι αστυνομικοί, ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρομά τους επιτέθηκαν με ξύλα και πέτρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο 401 με τραύμα από δάγκωμα και πέτρα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν και φθορές στο περιπολικό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, δύο γυναικών και του οδηγού του οχήματος που δεν συμμορφώθηκε νωρίτερα στο σήμα για έλεγχο.

