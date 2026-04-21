Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 21χρονου στο κέντρο της πόλης

Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 21χρονου στο κέντρο της πόλης

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης.

Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να φέρει προστατευτικό κράνος, ενώ είχε προβεί και στην απόκρυψη των στοιχείων της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 21χρονος νωρίτερα δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Ο νεαρός στην προσπάθειά του διαφύγει προέβη σε σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, κίνηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση σε μονόδρομο αντίθετα με την προβλεπόμενη κατεύθυνση.

Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και απείθεια.

