Χαλκίδα: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε ενεχυροδανειστήριο στη Χαλκίδα.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, στις 22:00 περίπου το βράδυ και ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία, άγνωστος δράστης εισέβαλλε με όπλο στο χώρο και απείλησε τον ιδιοκτήτη.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει πολύτιμα αντικείμενα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και να εξαφανιστεί μέσα στο σκοτάδι.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε και συνεργό που να τον περίμενε και να εξαφανίσθηκαν με κάποιο μέσο στη γύρω περιοχή.

Το θύμα, μετά το αρχικό σοκ ειδοποίησε την αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες για το περιστατικό.

