Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο - Δείτε αναλυτικά

Snapshot Η νέα δέσμη μέτρων βασίζεται σε οκτώ παρεμβάσεις που εστιάζουν στη στήριξη εισοδήματος, τη μείωση κόστους ζωής και την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους.

Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών θα αίρεται αν ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις.

Επεκτείνεται η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καλύπτοντας περίπου 300.000 οφειλέτες.

Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν ενίσχυση 250

300 ευρώ, με τα κριτήρια να διευρύνονται ώστε να καλύπτεται περίπου το 85% αυτής της ομάδας.

Θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς αίτηση, στα τέλη Ιουνίου.

Στην εξειδίκευση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει και αποτυπώνεται»

Η συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε με την εισαγωγική τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος τόνισε ότι «η Ελλάδα αλλάζει» και «αυτό αποτυπώνεται», σημειώνοντας ότι από το πλεόνασμα έχουν δοθεί ήδη 300 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και σήμερα επιστρέφονται 500 εκατ. ευρώ στην κοινωνία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι αυτό «δεν είναι συγκυριακό» και «δεν προέρχεται από υπερφορολόγηση», αλλά είναι «αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία». «Είχαμε δύο επιλογές», ανέφερε, «είτε τις εφάπαξ παρεμβάσεις, είτε τη σταθερή μετρήσιμη βελτίωση του εισοδήματος. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο».

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, είναι οκτώ και βασίστηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: στη στήριξη του εισοδήματος, στη μείωση του κόστους ζωής και στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Ο υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις πρωτοβουλίες για το ιδιωτικό χρέος, αναφέροντας ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, ενώ οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «ενισχύουμε τους συνταξιούχους», με ενίσχυση από 250 έως 300 ευρώ καθαρά, διευρύνοντας τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια. «Η ενίσχυση θα καλύπτει πλέον περίπου το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών», με τους δικαιούχους να αυξάνονται κατά περίπου 400.000, υπογράμμισε ο υπουργός.

Επιπλέον, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Σύμφωνα με τον υπουργό, θα καλύπτεται πλέον το 86% των ενοικιαστών.

«Στηρίζουμε οικογένειες με παιδιά», επεσήμανε επιπλέον ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο, αλλά και στην επιδότηση μέχρι και τον Αύγουστο των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

Η εξειδίκευση των μέτρων

Διαβάστε επίσης