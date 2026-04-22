Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο - Δείτε αναλυτικά

Στην εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης των πολιτών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός προχώρησαν οι αρμόδιοι υπουργοί

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η νέα δέσμη μέτρων βασίζεται σε οκτώ παρεμβάσεις που εστιάζουν στη στήριξη εισοδήματος, τη μείωση κόστους ζωής και την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους.
  • Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών θα αίρεται αν ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις.
  • Επεκτείνεται η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καλύπτοντας περίπου 300.000 οφειλέτες.
  • Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν ενίσχυση 250
  • 300 ευρώ, με τα κριτήρια να διευρύνονται ώστε να καλύπτεται περίπου το 85% αυτής της ομάδας.
  • Θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς αίτηση, στα τέλη Ιουνίου.
Στην εξειδίκευση της νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει και αποτυπώνεται»

Η συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε με την εισαγωγική τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος τόνισε ότι «η Ελλάδα αλλάζει» και «αυτό αποτυπώνεται», σημειώνοντας ότι από το πλεόνασμα έχουν δοθεί ήδη 300 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και σήμερα επιστρέφονται 500 εκατ. ευρώ στην κοινωνία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι αυτό «δεν είναι συγκυριακό» και «δεν προέρχεται από υπερφορολόγηση», αλλά είναι «αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία». «Είχαμε δύο επιλογές», ανέφερε, «είτε τις εφάπαξ παρεμβάσεις, είτε τη σταθερή μετρήσιμη βελτίωση του εισοδήματος. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο».

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, είναι οκτώ και βασίστηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: στη στήριξη του εισοδήματος, στη μείωση του κόστους ζωής και στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Ο υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις πρωτοβουλίες για το ιδιωτικό χρέος, αναφέροντας ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Επιπλέον θα δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, ενώ οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «ενισχύουμε τους συνταξιούχους», με ενίσχυση από 250 έως 300 ευρώ καθαρά, διευρύνοντας τα περιουσιακά και τα εισοδηματικά κριτήρια. «Η ενίσχυση θα καλύπτει πλέον περίπου το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών», με τους δικαιούχους να αυξάνονται κατά περίπου 400.000, υπογράμμισε ο υπουργός.

Επιπλέον, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Σύμφωνα με τον υπουργό, θα καλύπτεται πλέον το 86% των ενοικιαστών.

«Στηρίζουμε οικογένειες με παιδιά», επεσήμανε επιπλέον ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο, αλλά και στην επιδότηση μέχρι και τον Αύγουστο των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

Η εξειδίκευση των μέτρων

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου

Διαβάστε επίσης

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Καλαμάτα - Επιχείρηση πλαστικών παραδόθηκε στις φλόγες - Διακοπή κυκλοφορίας

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλάνο πέταξε χωρίς τους 192 επιβάτες του για έναν απίθανο λόγο

15:27ΦΑΡΜΑΚΟ

2ο ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit: Στο επίκεντρο ο ασθενής και η πρόσβαση στην καινοτομία

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επένδυση – «μαμούθ» από το Πεντάγωνο για drones εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας με το Ισραήλ για ένα μήνα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθανασίου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ άρση ασυλίας γιατί θέλω να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους μου

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» έχει καταληφθεί

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Λάθος παραγγελία από Temu: Παρήγγειλαν μεταλλική αψίδα κήπου και έλαβαν μια... φωτογραφία της

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν τελέστηκε ποτέ

14:51ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατομμυρίων μεταναστών το 2025

14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος

14:38WHAT THE FACT

Νέος γιγάντιος δεινόσαυρος ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

14:31ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Εγκρίθηκε το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

14:30WHAT THE FACT

Το Curiosity βρίσκει νέα στοιχεία στον Άρη – τι σημαίνουν για τη ζωή στον πλανήτη

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Οι φωνές της Κωνσταντοπούλου και η διαμαρτυρία Μαρκόπουλου - «Δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να είναι ρουσφετάκιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - πακέτο στήριξης €800 εκατ: Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με €150 για κάθε παιδί, €300 σε χαμηλοσυνταξιούχους, διεύρυνση κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, επιδότηση σε diesel και λιπάσματα και τον Μάιο

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Οι φωνές της Κωνσταντοπούλου και η διαμαρτυρία Μαρκόπουλου - «Δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Λάθος παραγγελία από Temu: Παρήγγειλαν μεταλλική αψίδα κήπου και έλαβαν μια... φωτογραφία της

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

19:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η βόμβα που γίνεται πύραυλος» – Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ