Υπερπλέονασμα: Πακέτο στήριξης 800 εκατ. σε 5 κατηγορίες - Αναλυτικά όλα τα μέτρα

Νέο πακέτο στήριξης – ανάχωμα στην κρίση, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι είναι οι κερδισμένοι από το πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει βάλει ισχυρά θεμέλια στην οικονομία η οποία βρίσκεται πλέον σε μια πολύ καλή πορεία. Σήμερα, σε μια εξαιρετικά ρευστή και αντίξοη διεθνή συγκυρία η ελληνική οικονομία συνεχίζει να δείχνει αξιοσημείωτες αντοχές και να πηγαίνει καλύτερα του αναμενόμενου.

Η υπεραπόδοση που καταγράφει σήμερα η ελληνική οικονομία, επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέφει στοχευμένα μέρισμα της ανάπτυξης στις ομάδες του πληθυσμού που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Έτσι, το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο τιμών:

Οικογένειες με παιδιά

Ενοικιαστές

Συνταξιούχοι

Αγρότες

Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη

Τα σημερινά στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι μπορούμε να προσφέρουμε πρόσθετη στήριξη από αυτήν που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026, κατά +800 εκ ευρώ. Τα 300 εκ. έχουν ήδη δοθεί με τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώσαμε πρόσφατα και τα επιπλέον 500 εκ. ανακοινώνονται σήμερα.

Πρόκειται για ένα μέρισμα που έρχεται μέσα από χαμηλότερους φόρους, εξοικονόμηση των δαπανών του κράτους, σταθερή ανάπτυξη, υψηλότερα έσοδα και χαμηλότερο δημόσιο χρέος.

Έτσι, μαζί με τη μείωση φόρου εισοδήματος και την αύξηση του κατώτατου μισθού, που έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα από τις αρχές του έτους, το νέο πακέτο στήριξης έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:

1,87 εκ συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000)

πάνω από 1 εκ ενοικιαστές (επιπλέον 70.000)

3,3 εκ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες)

1,3 εκ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών

⁠284. 000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές

250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.

Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια: Τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

