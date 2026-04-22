Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

Στο 4,9% του ΑΕΠ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο μεταφράζεται σε 12,13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μετά και από την επίσημη ανακοίνωση του ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης.

Επίσης η ΕΛΣΤΑΤ γνωστοποίησε πως το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2025, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 4,29 δισ. ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025 εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (146,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Στις 12:30 οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για νέα μέτρα

Όπως έγραφε νωρίτερα το Newsbomb, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι στις 12:30 θα ανακοινώσει, μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης των συνταξιούχων με ένα επίδομα για τις χαμηλότερες συντάξεις που θα φτάσει τα 250 ευρώ, νέα στήριξη στις οικογένειες με παράλληλη διεύρυνση όσων ωφελούνται αλλά και παράταση των μέτρων για την επιδότηση του ντίζελ στην αντλία αλλά και του πετρελαίου για τους αγρότες. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή που έχουν ήδη ανακοινωθεί και λογικά θα παραταθούν.

Από το Μαξίμου επισημαίνουν πως η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα, όπως οι μειώσεις φόρων όμως υπάρχουν και φορές που χρειάζονται να ληφθούν, όπως λένε και έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Όπως λένε τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κινείται περίπου στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου καθώς η χώρα έχει καταφέρει να πετύχει βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Παρουσιάζοντας τα μέτρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει πως βασική προϋπόθεση για να μπορεί να υπάρχει αυτή η στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη είναι η δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα αλλά και το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα ιστορικά χαμηλά ποσοστά που βρίσκεται η ανεργία στη χώρα αλλά και στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Πάντως σε ότι αφορά στις προβλέψεις για την οικονομία το 2026 και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται αναθεώρηση προς τα κάτω για την ανάπτυξη καθώς και ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό.

Διαβάστε επίσης