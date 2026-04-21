Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

Στο επίκεντρο όσοι πλήττονται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια λόγω του πολέμου στο Ιράν - «Μέρισμα» από το υπερπλεόνασμα

Αγορά Βλάλη (Καπάνι), Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2024

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Oι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αμέσως μετά σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με πληροφορίες. Η ανακοίνωση των μέτρων αναμένεται να το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα (11:00) και θα περιλαμβάνει «ζεστό» χρήμα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους χαμηλοεισοδηματίες. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες ανακοινώσεις αναμένονται αφού ανακοινωθούν τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα (12:00 το μεσημέρι).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται η θεσμοθέτηση ετήσιου επιδόματος ύψους 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου που δημιουργεί η υπεραπόδοση της οικονομίας.

Το συνολικό πακέτρο μέτρων που θα ανακοινωθεί είναι άνω των 500 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από το υπερπλεόνασμα.

Την ίδια ώρα, αισιοδοξία επικρατεί στο κυβερνητικό επιτελείο αναφορικά ενόψει των ανακοινώσεων της Eurostat την Τετάρτη αναφορικά με τα δημοσιονομικά στοιχεία και συγκεκριμένα για το πρωτογενές πλεόνασμα. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ανοίγει ο δρόμος για νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης όσων πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, σημείωσε πως εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και αναθεωρηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 επί τα βελτίω, ο πρωθυπουργός «θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

«Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, -χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών-, αν το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους», τόνισε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σημείωσε πως τα μέτρα δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα γιατί δεν υπάρχει τελική εικόνα για το ύψος του πλεονάσματος.

Στο ενδεχόμενο ανακοίνωσης νέων μέτρων στήριξης είχε σταθεί και ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του πρόσφατα στην ΕΡΤ.

Αισιοδοξία για πρωτογενές πλεόνασμα έως 5% του ΑΕΠ

Στην κυβέρνηση αισιοδοξούν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει από 4,4% έως και 5% του ΑΕΠ, με τον δημοσιονομικό χώρο να υπολογίζεται περί τα 700 με 800 εκατ. ευρώ. Όσο υψηλότερα κλείσει το πρωτογενές πλεόνασμα, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.

Στο συνολικό πακέτο μέτρων θα περιληφθεί τόσο η επιδότηση του πετρελαίου diesel (50 εκατ. ευρώ),όσο και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό στη Μυτιλήνη. Σε αυτό το πλαίσιο μένει χώρος για στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο στόχος που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό για το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 3,7% του ΑΕΠ. Ενδεικτικό της θετικής πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, είναι και το γεγονός ότι το γενικό πλεόνασμα - που περιλαμβάνει και τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - πιθανόν να φτάσει περίπου στο 1,6% του ΑΕΠ έναντι στόχου για πλεόνασμα 0,6%

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι στις 22 Απριλίου, ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει επιδότηση ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους και ΑμεΑ.

Σημειώνεται ότι στις 19.00, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

