Πιερρακάκης: Πάνω από το στόχο το πλεόνασμα – Ο δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες

Αισιοδοξία στο οικονομικό επιτελείο αναφορικά με τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να υπερβεί τον στόχο, σύμφωνα με τον υπουργό Πιερρακάκη.
  • Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστραφεί στους πολίτες με στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι οι ανακοινώσεις για νέα μέτρα από τον πρωθυπουργό θα γίνουν άμεσα, πιθανόν αύριο.
  • Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ θα επηρεάσει τις ενεργειακές υποδομές και την οικονομία, με παράγοντες τη διάρκεια, τις ζημιές και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής.
  • Αναμένεται αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την ανάπτυξη του 2026 και ανοδική αναθεώρηση για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Αισιόδοξος ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα υπερβεί τον στόχο, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος σημείωσε πως ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες.

Σημειώνεται πως λίγο νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε ανακοινώσει μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξης πως οι ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για τα νέα μέτρα θα γίνουν άμεσα, ενδεχομένως και αύριο.

Τι είπε για το πρωτογενές πλεόνασμα ο Πιερρακάκης

Μιλώντας στη συνάντηση με τους αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών της ΕΕ στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «αυτό δημιουργεί, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός ανέφερε ότι το βάθος της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες: Ο πρώτος είναι η διάρκεια. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το επίπεδο των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Και ο τρίτος παράγοντας είναι το ποιο θα είναι το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος της κρίσης.

Προσθέτοντας, ότι λόγω της κρίσης, αναμένεται και στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την ανάπτυξη το 2026, καθώς και ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό.

