LIVE: Μητσοτάκης στο προσυνέδριο ΝΔ στο Ηράκλειο: Τα μικρά νησιά από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο

Σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, στης έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την ανάγκη μετατροπής της νησιωτικότητας της χώρας από μια πρόκληση σε μια πραγματική ευκαιρία, προέταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους - Μεγάλα έργα και υποδομές».

«Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το σχέδιο για να στηρίξουμε τα μικρά νησιά και να τα καταστήσουμε από μια άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ειδική αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην Κρήτη και στην τουριστική της ανάπτυξη. «Αναβαθμίζουμε το τουριστικό μας προϊόν. Και μιλάμε για τον 12μηνο τουρισμό, που γίνεται πράξη σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά σοτ πλαίσιο του προσυνεδρίου με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναν εργαζόμενο στον κλάδο του τουρισμού και μία Έφορο Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ηράκλειο.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη στο Ηράκλειο με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Διαβάστε επίσης