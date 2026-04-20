Σύσκεψη Μητσοτάκη στην Περιφέρεια Κρήτης για τα μέτρα κατά της λειψυδρίας

Σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, στης έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και σε αυτήν συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός έδωσε το παρών στο 4ο προσυνέδριο της ΝΔ, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους - Μεγάλα έργα και υποδομές».

Διαβάστε επίσης