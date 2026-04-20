Νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων από τον Μητσοτάκη - Επανακαθορίζει το κυβερνητικό αφήγημα

Σε φάση έντονης κινητικότητας εισέρχεται η κυβερνητική ατζέντα τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς διασταυρώνονται οι διεθνείς εξελίξεις με τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες. Το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στο 4ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, όπου θα βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με θεματική τις υποδομές και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, ενώ το τακτικό Συνέδριο του Μαΐου αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για εκλογική ετοιμότητα.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναπτύσσει έντονη διεθνή δραστηριότητα, συμμετέχοντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ ακολουθεί η παρουσία του στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο.

Ξεχωριστή σημασία αποκτά και η επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών και οικονομικών ισορροπιών.

Το βάρος, ωστόσο, μετατοπίζεται εκ νέου στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο από τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, όπου θα τεθούν στο τραπέζι τόσο οι πρόσφατες εξελίξεις όσο και η προωθούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η πολιτική ατμόσφαιρα παραμένει φορτισμένη μετά τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας — από τη συζήτηση προ ημερησίας στη Βουλή μέχρι την παραίτηση Λαζαρίδη και την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Ο πρωθυπουργός, μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του, επέλεξε να αναδείξει το ζήτημα της τοξικότητας στον δημόσιο λόγο, κάνοντας λόγο για συστηματική στοχοποίηση και διασπορά ψευδών ισχυρισμών, που —όπως σημείωσε— συχνά ενισχύονται και από πολιτικούς αντιπάλους. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε σε διαμόρφωση ενιαίου μετώπου απέναντι σε τέτοιες πρακτικές. Παρόλα αυτά απέφυγε να πει το παραμικρό για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Εν όψει της συζήτησης για άρσεις ασυλιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης υπέρ της πλήρους διερεύνησης κάθε υπόθεσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού μεταξύ θεσμικής λειτουργίας και παράνομων ενεργειών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στηρίζοντας τη λειτουργία της, αλλά θέτοντας ζήτημα αντικειμενικότητας και αποφυγής επιλεκτικών διαρροών.

Συνταγματική Αναθεώρηση και νέος εκλογικός νόμος

Στο πεδίο της θεσμικής μεταρρύθμισης, ο πρωθυπουργός επανέφερε τη συζήτηση για βαθιές αλλαγές στο Σύνταγμα, κάνοντας λόγο για ένα πακέτο τομών που στοχεύει στον περιορισμό παθογενειών του πολιτικού συστήματος. Την ίδια ώρα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για έλλειψη ουσιαστικής αντιπρότασης, επικαλούμενος και διεθνείς αξιολογήσεις που κατατάσσουν την Ελλάδα στις ώριμες δημοκρατίες.

Τις προτάσεις της ΝΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος αλλά και ένα ευρύ πλαίσιο ριζικών αλλαγών στο εκλογικό σύστημα της χώρας, ετοιμάζεται να παρουσιάσει η κυβερνητική παράταξη μέσα στο Μάιο με στόχο να αλλάξει την ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» το Μέγαρο Μαξίμου προσανατολίζεται σε ένα νέο μεικτό εκλογικό σύστημα που προβλέπει τον διαχωρισμό της επικράτειας σε 7 μεγάλες περιφέρειες, στις οποίες είτε τα 3/5 του αριθμού των βουλευτών θα εκλέγονται σε επιμέρους μονοεδρικές περιφέρειες (εκλογικές ενότητες ) και τα υπόλοιπα 2/5 με λίστα είτε η κατανομή θα γίνει 50-50 για να μη γίνει πλειοψηφικό το σύστημα.

Το νέο σύστημα που θα κινηθεί στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου προβλέπει επίσης μείωση των βουλευτικών εδρών, από 300 που είναι σήμερα σε 250 ή 200. Αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο να διατηρηθεί ένας μικρός αριθμός βουλευτών Επικρατείας, με ισάριθμη μείωση του αριθμού των βουλευτών που εκλέγονται με λίστα. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να καλύψει την περίπτωση πρώην πρωθυπουργών που δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν την ψήφο σε μονοεδρικές περιφέρειες.

Στην πράξη, διαμορφώνεται ένα πολυεπίπεδο σύστημα παρεμβάσεων: μείωση του αριθμού των βουλευτών, αναδιάρθρωση των περιφερειών, εισαγωγή μονοεδρικών, ενίσχυση της λίστας και θεσμοθέτηση αναπληρωματικών.

Στην αντιπολίτευση αναμένεται να υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις με κατηγορίες ότι η ΝΔ επιχειρεί ένα «πολλαπλό φίλτρο» που επηρεάζει τόσο τη σύνθεση όσο και τη λειτουργία του κοινοβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση επιθυμεί να προσλάβει η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση διαστάσεις πολιτικής κόντρας παρά ο δημόσιος διάλογος να παραμείνει εγκλωβισμένος στη σκανδαλολογία.

Οι διεθνείς εξελίξεις

Στο διεθνές μέτωπο, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, με τον πρωθυπουργό να προειδοποιεί για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης. Όπως σημείωσε, η ελληνική οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα, ωστόσο παραμένει σε εγρήγορση για ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις και δεν αποκλείεται η λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε επιμέρους κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως η ενεργειακή δραστηριότητα στο Ιόνιο, η ενίσχυση της άμυνας με την παραλαβή νέων μαχητικών, οι επενδύσεις και τα έργα υποδομών στην περιφέρεια, αλλά και παρεμβάσεις με κοινωνικό πρόσημο, όπως η τοποθέτηση απινιδωτών στο μετρό και η ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

Διαβάστε επίσης