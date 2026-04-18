Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός παραμένει για ένα ακόμα 24ωρο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη
  • Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, παραμένεισωληνωμένος στη Μονδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
  • Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν.
  • Οι γιατροί παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασής του με ιδιαίτερη προσοχή.
  • Η σταθεροποίηση θεωρείται συγκρατημένα αισιόδοξο στοιχείο για την πορεία της υγείας του.
  • Ο υφυπουργός νοσηλεύεται από το πρωί της Τετάρτης υπό συνεχή ιατρική φροντίδα.
Για ακόμη ένα 24ωρο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή, όπως επισημαίνεται στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο κ. Μυλωνάκης βρίσκεται διασωληνωμένος, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν διαρκώς και με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη της κατάστασής του. Παρά τη σοβαρότητα της εικόνας, η σταθεροποίηση που παρουσιάζει θεωρείται από τους θεράποντες ιατρούς ένα συγκρατημένα αισιόδοξο στοιχείο για την πορεία της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός εισήχθη στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης και έκτοτε βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα.

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από 18 Ιουνίου - Υποχρεωτικός εξοπλισμός και πρόστιμο

13:01ΕΥ ΖΗΝ

Φράουλες: Γιατί αυτό το καθημερινό φρούτο είναι πιο ισχυρό απ’ ό,τι φαίνεται

12:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πρώτο σερβίς στους τελικούς της Volley League Ανδρών | Η ώρα και το κανάλι

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Από τις… κονσόλες στον πύργο ελέγχου – Μισθοί έως 100.000 ευρώ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Οριακή η κατάσταση στο νησί - Αδειάζουν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 48χρονος και 20χρονη για περίεργη υπόθεση ψευδούς δήλωσης πατρότητας

12:24ΕΛΛΑΔΑ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι 24 Απριλίου

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στα χωράφια κατέληξαν δύο αυτοκίνητα έπειτα από σύγκρουση στον παράδρομο – Δείτε εικόνες

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσκαρ Σμιντ: Το «Άγιο Χέρι» σημάδεψε για πάντα το παγκόσμιο μπάσκετ, χωρίς να παίξει ποτέ στο NBA

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Κανόνες διαφάνειας και στα περιφερειακά κανάλια - Βάζουμε τάξη σε εκκρεμότητα δεκαετιών»

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γέμισε με λευκό αφρό η Λίμνη Πολυφύτου - Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα δειγματοληψίας

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κοβέσι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας Παπαν

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Σύλληψη 37χρονου ράπερ με ναρκωτικά στα διόδια Πολυμύλου

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά

11:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ – «Τίθενται και πάλι υπό αυστηρό έλεγχο», λέει το Ιράν

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Από τα αλκοτέστ στα ναρκοτέστ - Πώς θα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: «Με το non paper Βουρλιώτη χτίστηκε ένα αφήγημα, με αποκαλούν κατηγορούμενο χωρίς να έχω λάβει ακόμη το πόρισμα»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν - Μελόνι: Το θερμό φιλί και τα γουρλωμένα μάτια της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγιναν viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:45WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν - Μελόνι: Το θερμό φιλί και τα γουρλωμένα μάτια της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγιναν viral

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 48χρονος και 20χρονη για περίεργη υπόθεση ψευδούς δήλωσης πατρότητας

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από τη φωτιά - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Από τα αλκοτέστ στα ναρκοτέστ - Πώς θα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δολοφόνοι» φώναζε το εξαγριωμένο πλήθος στους τρεις προφυλακισθέντες - Τους έβγαλαν από την πίσω πόρτα για να γλιτώσουν το λιντσάρισμα

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμές καυσίμων: Ανάσα μετά τη «βουτιά» του πετρελαίου - Πότε θα φανεί η μείωση στις αντλίες

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η γνωριμία της Μυρτούς με έναν εκ των δραστών που έμελλε να αποδειχθεί μοιραία - Ψάχνουν αν γνώριζαν κι άλλοι

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι πότε πρέπει να γίνουν οι εργασίες - Πόσο κοστίζουν

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Οριακή η κατάσταση στο νησί - Αδειάζουν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε πως τη βίασε 21χρονος - Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στα χωράφια κατέληξαν δύο αυτοκίνητα έπειτα από σύγκρουση στον παράδρομο – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ