Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Για ακόμη ένα 24ωρο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή, όπως επισημαίνεται στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο κ. Μυλωνάκης βρίσκεται διασωληνωμένος, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν διαρκώς και με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη της κατάστασής του. Παρά τη σοβαρότητα της εικόνας, η σταθεροποίηση που παρουσιάζει θεωρείται από τους θεράποντες ιατρούς ένα συγκρατημένα αισιόδοξο στοιχείο για την πορεία της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός εισήχθη στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης και έκτοτε βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα.