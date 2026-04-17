Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού παραμένει για δεύτερο 24ωρο ο Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Η κατάσταση υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει σταθερή, ωστόσο τα επόμενα 24ωρα είναι αρκετά κρίσιμα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί έχουν προχωρήσει σε σταδιακή μείωση των φαρμάκων καταστολής.

Νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (17/4) στο νοσοκομείο μετέβη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ μέσα στην ημέρα επισκέφτηκαν τον Γιώργο Μυλωνάκη, μεταξύ άλλων, οι Άκης Σκέρτσος, Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Σπανάκης, και Στέλιος Πέτσας.

Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών, η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες, χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα μπορεί να γίνει πιο ασφαλής αξιολόγηση της πορείας της υγείας του.

«Ο υφυπουργός παραμένει στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση», αναφέρεται στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη.

Καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπήρξε η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Όπως σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει πλέον αποκλειστεί», γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο επιπλοκών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της ανάρρωσης.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

