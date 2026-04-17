Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του

Σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και την επιτυχημένη χειρουργική αντιμετώπιση ανευρύσματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών, η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες, χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα μπορεί να γίνει πιο ασφαλής αξιολόγηση της πορείας της υγείας του.

«Ο υφυπουργός παραμένει στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση», αναφέρεται στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη.

Καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπήρξε η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Όπως σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει πλέον αποκλειστεί», γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο επιπλοκών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της ανάρρωσης.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου τον «Ευαγγελισμό» την Πέμπτη, προκειμένου να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την εξέλιξη της υγείας του στενού του συνεργάτη.

Παράλληλα, κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται από τον πολιτικό κόσμο, με υπουργούς, βουλευτές και συνεργάτες του να περνούν από το νοσοκομείο, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην οικογένειά του. Ανάμεσα σε όσους τον επισκέφθηκαν χθες Πέμπτη ήταν οι Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Κατσαφάδος, Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως και Νίκος Δένδιας.

