Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Συνέβη μπροστά μας»

Snapshot Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, υπέστη σοβαρό λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με εγκεφαλικό ανεύρυσμα, ενώ είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επισκέφθηκαν τον Μυλωνάκη στο νοσοκομείο για ενημέρωση.

Το περιστατικό συνέβη μία ημέρα μετά την επιστροφή του Μυλωνάκη από διακοπές στις ΗΠΑ και μία ημέρα μετά τη δημόσια ανακοίνωσή του για νομικές ενέργειες κατά Κύπριου δημοσιογράφου. Snapshot powered by AI

Ώρες αγωνίας επικράτησαν το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, υπέστη σοβαρό λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης σύσκεψης του «πρωινού καφέ».

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των παρισταμένων, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Γιώργος Μυλωνάκης έγειρε ξαφνικά το κεφάλι του και έχασε τις αισθήσεις του. Οι παριστάμενοι, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, έτρεξαν αμέσως κοντά του, σε μια προσπάθεια να δουν τι συμβαίνει και να βοηθήσουν τον υφυπουργό.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ» δήλωσε στον Realfm ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον Γιώργο Μυλωνάκη και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ασφαλείς πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της διακομιδής του είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του. Στο νοσοκομείο υπεβλήθη άμεσα σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Στο πλευρό του βρίσκεται από τις πρώτες στιγμές και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος λίγο μετά τις 11 βρέθηκε στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Στο νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκονται επίσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε επιστρέψει μόλις χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχε βρεθεί για ολιγοήμερες διακοπές με την οικογένειά του, με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη ακριβώς ημέρα, ο υφυπουργός είχε προβεί σε δημόσια ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά Κύπριου δημοσιογράφου, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή σκευωρία» σε βάρος του.

