Γιώργος Μυλωνάκης: Με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο στον Ευαγγελισμό

Σε Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός νοσηλεύεται με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

