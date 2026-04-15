Γιώργος Μυλωνάκης: Με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο στον Ευαγγελισμό
Υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου
Σε Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός νοσηλεύεται με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
11:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου
11:41 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου μαζί στη σκηνή για το «Δεσποινίς Τζούλια»
09:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης
