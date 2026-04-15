Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης
Υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ο υφυπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα, και οι γιατροί προχωρούν σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν τα αίτια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:44 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών
08:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υπογράφεται σήμερα η σύμβαση για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 χρήσιμες λειτουργίες του IG που ίσως δεν γνωρίζεις
10:24 ∙ LIFESTYLE