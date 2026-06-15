Ρέθυμνο: Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - Είχε ταξιδέψει μόνος του
Τον άτυχο άνδρα εντόπισε ο υπεύθυνος ενοικίασης και ειδοποίησε τις Αρχές
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- Ένας 60χρονος Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο που νοίκιαζε στο Ρέθυμνο.
- Ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.
- Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία
- νεκροτομή για την ακριβή αιτία θανάτου.
Νεκρός βρέθηκε μέσα στο δωμάτιο που νοίκιαζε ένας 60χρονος Βρετανός τουρίστας.
Σύμφωνα με το cretalive, τον άτυχο άνδρα εντόπισε ο υπεύθυνος ενοικίασης του χώρου, σε περιοχή του Ρεθύμνου, λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου και κάλεσε τις Αρχές.
Δυστυχώς, για τον άτυχο 60χρονο ήταν αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και αναμένεται η νεκροψία- νεκροτομή.
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