Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς με μπουνιές σε μαγαζί στο Ρέθυμνο
Στο βίντεο διακρίνονται τουλάχιστον έξι άτομα να ανταλάσσουν με μανία χυπήματα μεταξύ τους
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- Σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ νεαρών το βράδυ της Κυριακής.
- Τουλάχιστον έξι άτομα φαίνονται σε βίντεο να ανταλλάσσουν χτυπήματα με μανία.
- Η αιτία του επεισοδίου δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.
- Οι θαμώνες παρακολούθησαν αιφνιδιασμένοι το περιστατικό.
Ένταση επικράτησε το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο, όταν νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια θαμώνων που παρακολουθούσαν αιφνιδιασμένοι το περιστατικό.
Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε σύντομο βίντεο, τουλάχιστον έξι νεαρής ηλικίας άτομα φαίνονται να ανταλλάσσουν χτυπήματα μεταξύ τους, με την κατάσταση να ξεφεύγει.
Ο καβγάς ξέσπασε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ η ένταση του επεισοδίου ήταν μεγάλη, με τις γροθιές και τις μπουνιές να πέφτουν… «βροχή».
Δείτε το βίντεο:
Με πληροφορίες από neakriti.gr
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