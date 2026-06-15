Δολοφονία στα Εξάρχεια: 14 νεκροί της τουρκικής μαφίας σε 4 χρόνια στην Ελλάδα

Ο 25χρονος είχε αιτηθεί πολιτικό άσυλο το 2024, δηλώνοντας αντικαθεστωτικός, και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές με αξιόποινες πράξεις

Μιχάλης Παπαδάκος

Δολοφονία στα Εξάρχεια: 14 νεκροί της τουρκικής μαφίας σε 4 χρόνια στην Ελλάδα
ΑΝΔΡΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΝΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στα Εξάρχεια δολοφονήθηκε 25χρονος Τούρκος που συνδέεται με την τουρκική μαφία, η οποία μετρά 14 δολοφονίες σε 4 χρόνια στην Ελλάδα.
  • Ο 25χρονος είχε αιτηθεί πολιτικό άσυλο το 2024, δηλώνοντας αντικαθεστωτικός, και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές με αξιόποινες πράξεις.
  • Η δολοφονία έγινε σε προκαθορισμένο ραντεβού στον Λόφο του Στρέφη, όπου ο δράστης τον πυροβόλησε πολλαπλές φορές, συμπεριλαμβανομένων χαριστικών βολών.
  • Ο νεκρός είχε εκτενές ποινικό μητρώο στην Τουρκία, με κατηγορίες για ληστείες, κλοπές, εμπόριο όπλων και απόπειρες ανθρωποκτονιών.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει την ανεξέλεγκτη δράση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα και τη σύνδεσή της με αιτούντες άσυλο.
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Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει ο πόλεμος της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας, καθώς η δολοφονία του 25χρονου στα Εξάρχεια, η οποία συνδέεται με τους παραβατικούς της γείτονος που βρίσκουν άσυλο στην Ελλάδα, είναι η 14η μέσα σε περίπου 4 χρόνια.

Παράλληλα, έχουν γίνει σχεδόν άλλες τόσες απόπειρες δολοφονίας (σ.σ: 12), γεγονός που καταδεικνύει την σοβαρότητα του θέματος. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει δολοφονίες Τούρκων σε Πειραιά, Αθήνα, Ανάβυσσο, Πετράλωνα, Λούτσα, Γλυφάδα, Κυψέλη και Θεσσαλονίκη.

Ποιος ήταν ο 25χρονος - Είχε κάνει αίτημα χορήγησης ασύλου

Ο 25χρονος νεκρός είχε έρθει στη χώρα μας το 2024 και είχε αιτηθεί χορήγηση πολιτικού ασύλου, καθώς δήλωνε αντικαθεστωτικός. Πρόκειται για μια πάγια τακτική που ακολουθούν οι Τούρκοι μαφιόζοι που ήρθαν στην Ελλάδα, καθώς από το αποτυχημένο πραξικόπημα και μετά, τα μέλη της τουρκικής μαφίας ακολουθούν την... πεπατημένη και περνούν τα σύνορα για να γλιτώσουν από τον «εμφύλιο».

Όσο διάστημα βρισκόταν στη χώρα μας, δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές. Είχε προσαχθεί δύο φορές για εξακρίβωση στοιχείων, όμως δεν υπήρχε κάτι μεμπτό. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, είχε δηλώσει μια διεύθυνση στα Εξάρχεια, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όταν πήγαν οι αστυνομικοί στο «διαμέρισμά του», δεν τον είχε δει ποτέ κανείς...

Σύμφωνα με τις καταθέσεις περίοικων πάντως, ο 25χρονος κινούνταν στα Εξάρχεια, είχε κι ένα κατοικίδιο το οποίο έβγαζε συχνά βόλτα, οπότε, θεωρείται δεδομένο ότι διέμενε στην ευρύτερη περιοχή κι αργά ή γρήγορα, θα εντοπιστεί ο χώρος διαμονής του.

Είχε πάει ανυποψίαστος σε ραντεβού θανάτου

Σύμφωνα με τις Αρχές, που έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό, ο εκτελεστής δεν αιφνιδίασε τον 25χρονο. Αντίθετα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα οι αστυνομικοί, είχαν προφανώς κάποιο ραντεβού.

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν στα σκαλιά που οδηγούν στον Λόφο του Στρέφη κι αφού αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο δράστης έβγαλε όπλο, τον πυροβόλησε στο πρόσωπο κι εν συνεχεία του έριξε και χαριστική βολή. Όπως διαπιστώθηκε κι από τον ιατροδικαστή, το θύμα έφερε τουλάχιστον πέντε τραύματα, τα δυο στο κεφάλι προφανώς χαριστικές βολές από τον δράστη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης πέντε κάλυκες από πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Γνώριμος των τουρκικών Αρχών

Όπως αποδείχθηκε, ο 25χρονος είχε ογκοδέστατο φάκελο στην Τουρκία, καθώς είχε κατηγορηθεί για ληστείες, κλοπές, εμπόριο όπλων, απόπειρες ανθρωποκτονιών κι άλλα βαριά αδικήματα.

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