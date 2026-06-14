Εξάρχεια: Αυτός είναι ο 25χρονος Τούρκος που έπεσε νεκρός από πέντε πυροβολισμούς

Snapshot Ο 25χρονος Τούρκος δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια με πέντε πυροβολισμούς στο κεφάλι κοντά στον λόφο του Στρέφη.

Δράστης και θύμα γνωρίζονταν και είχε προηγηθεί έντονος καυγάς το απόγευμα του Σαββάτου.

Η δολοφονία έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες και οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν καταθέσεις.

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με προσωπικές διαφορές και υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Αυτός είναι ο 25χρονος υπήκοος Τουρκίας, που έπεσε νεκρός στην καρδιά των Εξαρχείων, κάτω από τον λοφο του Στρέφη, λίγα μόλις μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής το βράδυ του Σαββάτου. Οι αρχές «βλέπουν» πίσω από το έγκλημα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Ο 25χρονος Τούρκος που δολοφονήθηκε

Ο νεαρός είχε εισέλθει στην Ελλάδα το 2024 και, παρότι είχε προσαχθεί δύο φορές στο παρελθόν στο πλαίσιο τυχαίων ελέγχων σε Βόλο και Αθήνα, δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει ουσιαστικά τις διωκτικές αρχές.

Γνωρίζονταν δράστης και θύμα

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ήταν πρόσωπα γνωστά στους κατοίκους που μένουν κάτω από τον Λόφο του Στρέφη, κοντά στα σκάλακια της Καλλιδρομιου, σημείο όπου, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, περνούσαν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους.

Μάλιστα, περίπου στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η αντιπαράθεση ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, χωρίς ωστόσο κανείς να φαντάζεται την τραγική κατάληξη που θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε το θύμα πέντε φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και έγιναν μάρτυρες της αιματηρής επίθεσης. Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν καταθέσεις ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το παρελθόν των δύο ανδρών και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η δολοφονία συνδέεται με υποθέσεις ναρκωτικών και προσωπικές διαφορές που προέκυψαν από αυτές. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη ο οποίος διέφυγε πεζό με κατεύθυνση την οδό Μπενάκη.

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