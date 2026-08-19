Η Volvo μετατρέπει με το Safety Coach την ασφαλή οδήγηση σε… οικονομικό όφελος

Snapshot Η Volvo παρουσιάζει το Safety Coach, μια εφαρμογή που αξιολογεί τον τρόπο οδήγησης του οδηγού.

Η εφαρμογή παρακολουθεί την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τις στροφές κατά την οδήγηση.

Το Safety Coach παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω της οθόνης του αυτοκινήτου και της εφαρμογής στο κινητό.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην αλλαγή της συμπεριφοράς του οδηγού.

Το Safety Coach είναι προαιρετικό και επεκτείνει την προσέγγιση της Volvo πέρα από τα συστήματα του αυτοκινήτου. Snapshot powered by AI

Η Volvo επεκτείνει την παραδοσιακή προσέγγισή της στην οδική ασφάλεια πέρα από τα συστήματα του ίδιου του αυτοκινήτου, επιχειρώντας αυτή τη φορά να επηρεάσει άμεσα και τον τρόπο με τον οποίο οδηγεί ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι.

Το νέο Safety Coach είναι μια προαιρετική εφαρμογή που παρακολουθεί βασικές παραμέτρους της καθημερινής οδήγησης και παρέχει στον οδηγό πληροφορίες και συμβουλές σε πραγματικό χρόνο, τόσο μέσω της κεντρικής οθόνης του infotainment όσο και από το Volvo Cars app στο κινητό τηλέφωνο.

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