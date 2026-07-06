Volvo XC60: Το plug-in υβριδικό θα ξεπερνά τα 110 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας

Του Γιάννη Σκουφή

Η Volvo εξελίσσει μια σημαντικά αναβαθμισμένη έκδοση του Volvo XC60, με στόχο να διατηρήσει το δημοφιλέστερο μοντέλο της ανταγωνιστικό απέναντι στις νέες BMW X3 και Mercedes GLC. Σύμφωνα με πληροφορίες του Automotive News, η σημαντικότερη αλλαγή θα αφορά την plug-in υβριδική έκδοση T8, η οποία θα αποκτήσει νέα μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας και σημαντικά αυξημένης ενεργειακής πυκνότητας.

Η αναβάθμιση αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 και θα αφορά το ανανεωμένο XC60. Το μεγάλο νέο είναι ότι η ηλεκτρική αυτονομία θα υπερδιπλασιαστεί και ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τον τριπλασιασμό της σε σχέση με το σημερινό μοντέλο.

Σήμερα το Volvo XC60 T8 μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 56 χιλιόμετρα. Με τη νέα μπαταρία, όμως, η αυτονομία εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 110 χιλιόμετρα και ενδεχομένως να πλησιάζει τα 160 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας ακόμη και τη Mercedes GLC 350e, η οποία σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία με ηλεκτρική αυτονομία περίπου 87 χιλιομέτρων.

Η μεγαλύτερη μπαταρία δεν θα βελτιώσει μόνο την ηλεκτρική αυτονομία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνολική κατανάλωση καυσίμου του Volvo XC60 αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 30%, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του ως ενός plug-in υβριδικού που μπορεί να καλύπτει τις καθημερινές μετακινήσεις σχεδόν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

New Volvo XC60

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στη νέα στρατηγική της Volvo. Αν και η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα μετατραπεί σε αποκλειστικά ηλεκτρική μάρκα έως το 2030, στη συνέχεια αναθεώρησε τα σχέδιά της, επιλέγοντας να επενδύσει περισσότερο στα plug-in υβριδικά μοντέλα, καθώς σε πολλές αγορές οι υποδομές φόρτισης και η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό.

Παράλληλα με το νέο υβριδικό σύστημα, το Volvo XC60 θα δεχθεί και αισθητικές παρεμβάσεις. Πρωτότυπα δοκιμών που έχουν ήδη εντοπιστεί στην Ισπανία αποκαλύπτουν πιο λεπτούς προβολείς και ανασχεδιασμένη μάσκα, εξελίσσοντας το πρόσφατο facelift του μοντέλου, το οποίο έφερε μεγαλύτερη οθόνη αφής 11,2 ιντσών, νέους αεραγωγούς και σκουρόχρωμα πίσω φωτιστικά.

Η Volvo θεωρεί το Volvo XC60 μοντέλο-κλειδί για την ανάπτυξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποτελεί το best seller της. Μάλιστα, από τις αρχές του 2027 η παραγωγή του θα ξεκινήσει και στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Νότια Καρολίνα, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς και περιορίζοντας τις επιπτώσεις των εισαγωγικών δασμών.

Η ίδια τεχνολογική φιλοσοφία αναμένεται να περάσει αργότερα και στην επόμενη γενιά του Volvo XC90, η οποία εκτιμάται ότι θα προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία περίπου 160 χιλιομέτρων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης για τις μεγάλες αποστάσεις.