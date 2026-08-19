Εξαιρετική εμφάνιση Πετρούνια – Στον τελικό ο... βασιλιάς των κρίκων!
Δείτε το πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα γυμναστή στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού ενόργανης.
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα. Ο κορυφαίος γυμναστής και «βασιλιάς» των κρίκων, συμμετείχε στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού ενόργανης γυμναστικής. Εκτελώντας εξαιρετικά το πρόγραμμά του.
Βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς. Επίδοση που ουσιαστικά τον έστειλε στον τελικό. Ο Πετρούνιας μετά τον δεύτερο προκριματικό, ήταν δεύτερος πίσω από τον Ίλια Ζάικα από τη Ρωσία. Ο οποίος έκανε πρόγραμμα των 14.446 βαθμών.
Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 19:00 της Παρασκευής (21/8) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Δείτε το πρόγραμμα του Λευτέρη Πετρούνια:
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