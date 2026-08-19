Χαλκιδική: 65χρονος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος

Snapshot Ένας 65χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη Συκιά Χαλκιδικής.

Το σκάφος με ελληνική σημαία χειριζόταν 60χρονος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται.

Η Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά ενημερώθηκε και μετέβη στο σημείο με περιπολικό όχημα.

Το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ένας 65χρονος τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο 65χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με ελληνική σημαία, το οποίο χειριζόταν 60χρονος. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά και στο σημείο μετέβη περιπολικό όχημα του Λιμενικού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Συκιάς και από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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