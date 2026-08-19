Πέθανε ο πρώην γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ Γιώργος Λουλουδάκης - Το «αντίο» του Σαμαρά

Μέλος της ΝΔ από την ίδρυσή της, ενώ υπηρέτησε την παράταξη από διάφορες θέσεις ευθύνης, έχοντας θητεία και στην Κεντρική Επιτροπή

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Πέθανε ο πρώην γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ Γιώργος Λουλουδάκης - Το «αντίο» του Σαμαρά
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Σε ηλικία 71 ετών άφησε την τελευταιά του πνοή το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Γιώργος Λουλουδάκης. Υπήρξε μέλος της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της σε ηλικία 19 ετών και μάλιστα στα 20 πρώτα μέλη της, ενώ διατέλεσε σε θέσεις ευθύνης. Μετείχε ως σύνεδρος της ΟΝΝΕΔ στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Απρίλιο του 1977 που έβαλε τα θεμέλια του νεοϊδρυθέντος κόμματος και νεολαίας.

Στην πορεία του, συμμετείχε σε υψηλά κομματικά όργανα, μεταξύ των οποίων και η Κεντρική Επιτροπή, στην οποία εξελέγη δύο φορές.

Γεννήθηκε το 1955 στη Δράμα, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα.

Ενταγμένος από το 1974 στη Νέα Δημοκρατία, ήταν ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ανήλθε όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας έως και τη θέση του Γραμματέα Οργανωτικού, ενώ ήταν και στέλεχος της ΔΑΚΕ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΔ για την απώλεια του Γιώργου Λουλουδάκη.

Ο Γιώργος Λουλουδάκης αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία στις 25 Νοεμβρίου του 2024, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.

Ανάρτηση Αντώνη Σαμαρά

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ…» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση ΝΔ

«Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Γιώργο Λουλουδάκη.

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης αγωνίστηκε με αφοσίωση και δυναμισμό για την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας σε όλη τη χώρα και για την προώθηση του έργου των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

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