Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ: Το βίντεο με το καλωσόρισμα στη χώρα μας - «Το ταξίδι αρχίζει»

Η ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι στα social media

Ανθή Κουρεντζή

Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ: Το βίντεο με το καλωσόρισμα στη χώρα μας - «Το ταξίδι αρχίζει»
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  • Η Πνινάτ Γιανάι ανέλαβε τη θέση της νέας πρέσβειρας του Ισραήλ στην Ελλάδα, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κατς.
  • Οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ παραμένουν στενές με συνεργασία σε άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία, τουρισμό και επενδύσεις.
  • Η Γιανάι είναι δικηγόρος και στρατηγική σύμβουλος με εμπειρία σε διεθνείς σχέσεις, άμυνα, κυβερνοασφάλεια και οικονομικό έγκλημα.
  • Στο βίντεο καλωσορίσματος, η πρέσβης εκφράζει την πρόθεση να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και την επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία.
  • Η πρώτη επίσκεψη της Γιανάι ήταν στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για εθιμοτυπικό καλωσόρισμα.
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Η Πνινάτ Γιανάι, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, έδωσε μια πρώτη γεύση από την παρουσία της στην Αθήνα, δημοσιεύοντας βίντεο από την ελληνική πρωτεύουσα λίγο πριν αναλάβει επισήμως τα νέα της καθήκοντα.

Η Ισραηλινή διπλωμάτης έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να διαδεχθεί τον Νόαμ Κατς και να ξεκινήσει τη θητεία της στην ισραηλινή πρεσβεία. Η ανάληψη της θέσης της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ παραμένουν στενές, με συνεργασία σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, η τεχνολογία, ο τουρισμός και οι επενδύσεις.

Η Γιανάι είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με πολυετή παρουσία και στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Έχει σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο Bar-Ilan και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Διεθνές Δίκαιο, ενώ στο παρελθόν έχει δραστηριοποιηθεί σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και σε τομείς που σχετίζονται με την άμυνα, την κυβερνοασφάλεια και την ενέργεια.

Μετά την άφιξή της στην Ελλάδα είχε δηλώσει ενθουσιασμένη για την έναρξη της αποστολής της, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο και εκφράζοντας την πρόθεσή της να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών και την επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία.

Στο σύντομο βίντεο καταγράφει χαρακτηριστικές στιγμές από τον αποχαιρετισμό με τους γονείς της, όπου εμφανίζεται να παίρνει τις ευχές τους, ενώ φαίνονται οι βαλίτσες που έχει ετοιμάσει μαζί με την κόρη της Αρμπέλ, η οποία όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, θα την ακολουθήσει στην Αθήνα σε αυτό το ταξίδι με στόχο «να υπερασπιστεί το κράτος του Ισραήλ».

To σύντομο βίντεο ολοκληρώνεται με την πρώτη επίσκεψη – εθιμοτυπικού χαρακτήρα – στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για το επίσημο καλωσόρισμα.

«Ένα νέο ταξίδι ξεκινά. Από το Ισραήλ στην Ελλάδα - δύο χώρες που συνδέονται με ιστορία, φιλία και κοινές αξίες. Ανυπομονώ να χτίσουμε γέφυρες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας φέρνοντας τους λαούς μας ακόμα πιο κοντά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πνινάτ Γιανάι.

https://www.instagram.com/reel/DcNfTESsyJf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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