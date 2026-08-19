Νιγηρία: 24 χριστιανοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών

Στο πένθος βυθίστηκε για άλλη μια φορά η πολιτεία Πλατό στη Νιγηρία, καθώς τουλάχιστον 24 χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ολονύκτιας επίθεσης στην κοινότητα Μπιν Μπερ, στην περιοχή Κομπούν της περιφέρειας Μάνγκου.

Όπως αναφέρει το persecution.org (σελίδα που καταγράφει τις επιθέσεις κατά Χριστιανών παγκοσμίως) οι οικογένειες των θυμάτων συγκεντρώθηκαν χθες Τρίτη, για να κηδέψουν τους νεκρούς τους, ενώ τρεις τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι σε νοσοκομείο της περιοχής.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κυβερνήτης της επαρχίας έδωσε ρητή εντολή στα σώματα ασφαλείας να εντείνουν άμεσα τις περιπολίες και την επιτήρηση στο Μπιν Μπερ. Ταυτόχρονα οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να διατηρήσουν την ειρήνη και να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών. Μέχρι στιγμής πάντως, οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν προβεί σε επίσημη απόδοση ευθυνών ούτε έχουν ταυτοποιήσει υπόπτους.

Κλιμάκωση της βίας και καταγγελίες για αρπαγή γης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Νέων Μουαγκαβούλ, Τζόναθαν Κιέσμανγκ, η σφαγή δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά ακολούθησε μια αλυσίδα βίαιων περιστατικών. Είχε προηγηθεί η επίθεση και η δολοφονία ενός νεαρού άνδρα , ενώ αμέσως μετά πυρπολήθηκαν σπίτια, καταστράφηκαν καλύβες και αφανίστηκαν καλλιέργειες, πριν εξαπολυθεί η τελική δολοφονική επίθεση.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Πλατό καταδίκασε τη δολοφονική επιδρομή, επιβεβαιώνοντας τα αιματηρά γεγονότα και απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία ενόσω οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν έρευνες. Σε επίσημη δήλωσή της, η επίτροπος Πληροφοριών και Επικοινωνίας, Τζόις Λόγια Ράμναπ, εξέφρασε τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια των αρχών προς τους συγγενείς των θυμάτων και την τοπική κοινωνία.

Οι χριστιανικοί πληθυσμοί στην κεντρική Νιγηρία έρχονται συχνά αντιμέτωποι με επιδρομές σε χωριά, εκκλησίες και αγροικίες, με αποτέλεσμα μαζικούς εκτοπισμούς και απώλειες περιουσιών

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