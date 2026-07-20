Νίγηρας: 16 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν και 15 ένοπλοι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νίγηρας: 16 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δεκαέξι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών στον δυτικό Νίγηρα, στην περιοχή Τερά του νομού Τιλαμπερί.
  • Στην επίθεση σκοτώθηκαν επίσης 15 ένοπλοι, ενώ συνεχίζονται εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή για εντοπισμό των δραστών.
  • Ο Νίγηρας αντιμετωπίζει χρόνια απειλή από οργανώσεις συνδεδεμένες με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα, με το Τιλαμπερί να είναι μια από τις πιο επικίνδυνες ζώνες.
  • Η χώρα κυβερνάται από στρατιωτικό καθεστώς από τον Ιούλιο του 2023 και έχει στραφεί από τη Γαλλία προς τη Ρωσία, ενώ συμμετέχει στη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ με Μαλί και Μπουρκίνα Φάσο.
  • Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει εύθραυστη, με συχνές επιθέσεις και κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ένοπλες δυνάμεις και τους Ρώσους συμμάχους τους.
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Δεκαέξι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στον δυτικό Νίγηρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Η επίθεση είχε στόχο στρατιωτικό απόσπασμα στην περιοχή Τερά, στον νομό Τιλαμπερί, μία από τις πιο επικίνδυνες ζώνες του Σαχέλ, κοντά στα σύνορα με το Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο.

Από τους τραυματίες, οι εννέα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι Αρχές έκαναν λόγο και για 15 νεκρούς μεταξύ των δραστών. Ο απολογισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Σε εξέλιξη εκκαθαριστικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με πηγή των δυνάμεων ασφαλείας, στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις εντοπισμού των ενόπλων και αποκατάστασης της ασφάλειας.

Το κρατικό πρακτορείο μετέδωσε ότι οι επιχειρήσεις αναζήτησης, εκκαθάρισης και ενίσχυσης της ασφάλειας συνεχίζονται, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Νίγηρας βρίσκεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία αντιμέτωπος με τη δράση οργανώσεων που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα. Οι επιθέσεις είναι ιδιαίτερα συχνές στην περιοχή Τιλαμπερί, όπου ένοπλες ομάδες κινούνται κατά μήκος των συνόρων των τριών χωρών.

Στο επίκεντρο της κρίσης το Σαχέλ

Η χώρα κυβερνάται από στρατιωτικό καθεστώς από τον Ιούλιο του 2023, μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μαζί με τη σύζυγό του.

Μετά την κατάληψη της εξουσίας, η Νιαμέ απομακρύνθηκε από τη Γαλλία και στράφηκε προς τη Ρωσία. Παράλληλα, ο Νίγηρας, το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο συγκρότησαν τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ, ενισχύοντας τη στρατιωτική και πολιτική συνεργασία τους.

Η κατάσταση ασφαλείας, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Τον Ιούνιο, τουλάχιστον 11 στρατιωτικοί και δύο πολίτες σκοτώθηκαν σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε ο βραχίονας της Αλ Κάιντα στο Σαχέλ, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν καταγραφεί επιθέσεις ακόμη και εναντίον του αεροδρομίου της πρωτεύουσας Νιαμέ.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των τριών κρατών και οι Ρώσοι σύμμαχοί τους κατηγορούνται συχνά από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για παραβιάσεις σε βάρος αμάχων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο Σαχέλ.

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