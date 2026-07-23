Η Volvo εξετάζει την επιστροφή των sedan και station wagon

Η Volvo φέρεται να μελετά την παρουσίαση ενός ηλεκτρικού σεντάν και ενός αντίστοιχου στέισον σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της.

Newsbomb

Η Volvo εξετάζει την επιστροφή των sedan και station wagon
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Volvo μπορεί τα τελευταία χρόνια να επικέντρωσε σχεδόν αποκλειστικά την παρουσία της στα SUV, ειδικά στη σημαντική αγορά των ΗΠΑ, όμως αυτό ενδέχεται να αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Automotive News, η σουηδική εταιρεία εξετάζει την εμπορική διάθεση δύο νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ενός σεντάν και ενός στέισον, με πιθανό λανσάρισμα το 2028.

Τα δύο μοντέλα αναμένεται να βασίζονται στη νέα πλατφόρμα SPA3, την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται και στο ολοκαίνουργιο EX60. Η νέα τεχνολογία θα υποστηρίζει αρχιτεκτονική 800 Volt, ταχύτερη φόρτιση και διαφορετικές επιλογές σε μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες και επίπεδα ισχύος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Volvo εξετάζει την αναβίωση γνωστών ονομασιών από τις σειρές 60 ή 70, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και μία Cross Country εκδοχή του στέισον, σύμφωνα άλλωστε και με την παράδοση της μάρκας στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Εφόσον το σχέδιο πάρει το «πράσινο φως», τα δύο μοντέλα θα εξελιχθούν αρχικά για την ευρωπαϊκή αγορά και στη συνέχεια θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Η διαδικασία αυτή θεωρείται σχετικά απλή, καθώς η βασική εξέλιξη θα έχει ήδη ολοκληρωθεί για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ετήσιες πωλήσεις περίπου 10.000 αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις τιμές να ξεκινούν από περίπου 43.000 ευρώ.

Η πιθανή επιστροφή των sedan και κυρίως των station wagon δεν είναι τυχαία. Τα συγκεκριμένα μοντέλα αποτελούν διαχρονικό κομμάτι της ταυτότητας της Volvo και η εταιρεία φαίνεται να θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη ένα πιστό κοινό που αναζητά μια διαφορετική πρόταση απέναντι στην κυριαρχία των SUV.

Παράλληλα, η περιορισμένη πλέον παρουσία της Polestar στις ΗΠΑ δημιουργεί χώρο για νέα ηλεκτρικά μοντέλα του ομίλου Geely, τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κενό και να ενισχύσουν ξανά την παρουσία της Volvo στην αμερικανική αγορά.

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