Παγώνη: Ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ τυχερός που έχει τον Άδωνι

«Εμείς σκοτωνόμαστε συνέχεια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία» δήλωσε για τον υπουργό Υγείας, η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ

Newsbomb

Ματίνα Παγώνη και Άδωνις Γεωργιάδης
Ματίνα Παγώνη και Άδωνις Γεωργιάδης
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  • Η Ματίνα Παγώνη χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη ως εξαιρετικά αποτελεσματικό υπουργό Υγείας που δουλεύει αδιάκοπα και επιτυγχάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
  • Ο Θάνος Ασκητής επαίνεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για την ανθρώπινη επικοινωνία του και την αφοσίωσή του στο υπουργείο Υγείας.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του και τους συνεργάτες του για τα θετικά σχόλια σχετικά με το έργο του στο ΕΣΥ.
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Τα εύσημα για τις μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ, έλαβε ο Άδωνις Γεωργιάδης από δύο ανθρώπους της υγείας, τη «γαλάζια» συνδικαλίστρια και πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη και τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Αττικής, Θάνο Ασκητή.

Παρόλο που ο χρόνος διενέργειας των εκλογών είναι άγνωστος μέχρι στιγμής, η προεκλογική δραστηριότητα βρίσκεται στο «κόκκινο». Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, το τελευταίο διάστημα περνάει τα περισσότερα βράδια του επισκεπτόμενος συγκεντρώσεις φίλων της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, λοιπόν, και χθες το απόγευμα, βρέθηκε στην Κηφισιά.

«Για να καταλάβετε το μέγεθος της αποδοχής των μεταρρυθμίσεών μας στην Υγεία, χθες το απόγευμα με κάλεσαν μερικοί φίλοι στην Κηφισιά, σε έναν κήπο, να μιλήσουμε για αυτές και γενικά για όσα έχουμε επιτύχει στο Υπουργείο αυτά τα 2,5 χρόνια. Από στόμα σε στόμα τελικά έγινε η συγκέντρωση που βλέπετε στο βίντεο... τα λόγια είναι περιττά. Ευχαριστώ θερμά και την κ. Ματίνα Παγώνη και τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας @DrAskitis για τα υπέροχα λόγια που είπαν για μένα. Προχωρούμε δυνατά για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα social media.

Τι είπε, όμως, η Ματίνα Παγώνη για τον Άδωνι Γεωργιάδη; «Έχω ζήσει με πάρα πολλούς υπουργούς. Αυτό που έχω να πω, είναι ότι ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ τυχερός που τον έχει στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί αυτά που γίνονται στο υπουργείο Υγείας, δεν πρόκειται να γινόντουσαν με κανέναν άλλο υπουργό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια.

»Γιατί πρέπει όταν παίρνεις ένα υπουργείο να ξέρεις και να διαχειρίζεσαι την κατάσταση, παρόλο που δεν είναι γιατρός -πέρασαν και γιατροί από το υπουργείο Υγείας και είδαμε τα αποτελέσματα. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι αποτελεσματικός. Εμείς σκοτωνόμαστε συνέχεια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
Όμως ακούει, μερικές φορές είναι πολύ γρήγορος στα αποτελέσματα και αυτό είναι προς τιμήν του, γιατί είναι λίγοι υπουργοί στην κυβέρνηση που είναι τόσο αποτελεσματικοί.

»Αλλά πάνω από όλα, αν μπορούσε ένας Άδωνις Γεωργιάδης να ήταν σε όλα τα υπουργεία, θα ήταν καλά, με τα συν και τα πλην».

Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο ο αντιπεριφερειάρχης υγείας Αττικής, Θάνος Ασκητής, ο οποίος μίλησε για «έναν άνθρωπο με ψυχή, έναν φίλο που με έχει βοηθήσει και εμένα στις περιφερειακές εκλογές».

«Τον εκτιμώ ιδιαίτερα, όχι επειδή είναι υπουργός υγείας, αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχει λόγο, κρίση και σκέψη, και συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη επικοινωνία. Είναι ένας καλός υπουργός Υγείας, που αγαπάει τον άνθρωπο και προσπαθεί» ανέφερε μεταξύ άλλων, ο κ. Ασκητής.

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