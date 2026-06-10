Γεωργιάδης: Παραδέχομαι τον Τσίπρα - Το rebranding του αιώνα - Τους καθάρισε όλους σαν αυγά

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ως «το rebranding του αιώνα».

Ο Γεωργιάδης παρατήρησε ότι το νέο κόμμα του Τσίπρα, ΕΛΑΣ, εμφανίζεται με 15,5% στις δημοσκοπήσεις, συγκριτικά με το 17,5% του 2023 που θεωρήθηκε αποτυχία.

Ο Τσίπρας αποφάσισε να συγκρίνεται πλέον με το μηδέν, απομακρύνοντας τη σύγκριση με προηγούμενα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Τσίπρα Μακιαβέλι και ανέφερε ότι περιμένει να δει ποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψουν στο νέο του κόμμα, εκτιμώντας ότι πολλοί θα αποκλειστούν. Snapshot powered by AI

Την πολιτική επιστροφή του πρώην πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Φοβερό rebranding, είναι το rebranding του αιώνα! Εγώ τον Τσίπρα τον παραδέχομαι. Ο Τσίπρας εμφανίζεται με το κόμμα ΕΛΑΣ, παίρνει 15,5% στις δημοσκοπήσεις, λένε διάφοροι κάθε μέρα "πολύ μεγάλη επιτυχία Τσίπρα, παίρνει 15,5%" όταν το ’23 πήρε 17,5% και ήταν αποτυχία» ανέφερε με σκωπτικό ύφος ο κ. Γεωργιάδης αναφερθείς στη δημιουργία του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος: «Ο Τσίπρας είπε δεν θα συγκρίνομαι πια με το 17% ούτε με το 33% του ΣΥΡΙΖΑ, θα συγκρίνομαι με το 0. Αυτό πραγματικά είναι rebranding. Τον συγχαίρω. Το είχε σχεδιάσει προφανώς από την αρχή. Τους καθάρισε όλους σαν αυγά».

Μάλιστα, σε πιο αιχμηρό ύφος, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Ο άνθρωπος είναι Μακιαβέλι. Περιμένω πολύ να δω ποιους θα πάρει τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω, γιατί πιστεύω ότι τους περισσότερους θα τους κόψει».

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