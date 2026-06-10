Γεωργιάδης: Παραδέχομαι τον Τσίπρα - Το rebranding του αιώνα - Τους καθάρισε όλους σαν αυγά

Το νέο πολιτικό του εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, σχολίασε ο υπουργός Υγείας 

Δημήτρης Μάνωλης

Γεωργιάδης: Παραδέχομαι τον Τσίπρα - Το rebranding του αιώνα - Τους καθάρισε όλους σαν αυγά
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  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ως «το rebranding του αιώνα».
  • Ο Γεωργιάδης παρατήρησε ότι το νέο κόμμα του Τσίπρα, ΕΛΑΣ, εμφανίζεται με 15,5% στις δημοσκοπήσεις, συγκριτικά με το 17,5% του 2023 που θεωρήθηκε αποτυχία.
  • Ο Τσίπρας αποφάσισε να συγκρίνεται πλέον με το μηδέν, απομακρύνοντας τη σύγκριση με προηγούμενα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Τσίπρα Μακιαβέλι και ανέφερε ότι περιμένει να δει ποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψουν στο νέο του κόμμα, εκτιμώντας ότι πολλοί θα αποκλειστούν.
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Την πολιτική επιστροφή του πρώην πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Φοβερό rebranding, είναι το rebranding του αιώνα! Εγώ τον Τσίπρα τον παραδέχομαι. Ο Τσίπρας εμφανίζεται με το κόμμα ΕΛΑΣ, παίρνει 15,5% στις δημοσκοπήσεις, λένε διάφοροι κάθε μέρα "πολύ μεγάλη επιτυχία Τσίπρα, παίρνει 15,5%" όταν το ’23 πήρε 17,5% και ήταν αποτυχία» ανέφερε με σκωπτικό ύφος ο κ. Γεωργιάδης αναφερθείς στη δημιουργία του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος: «Ο Τσίπρας είπε δεν θα συγκρίνομαι πια με το 17% ούτε με το 33% του ΣΥΡΙΖΑ, θα συγκρίνομαι με το 0. Αυτό πραγματικά είναι rebranding. Τον συγχαίρω. Το είχε σχεδιάσει προφανώς από την αρχή. Τους καθάρισε όλους σαν αυγά».

Μάλιστα, σε πιο αιχμηρό ύφος, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Ο άνθρωπος είναι Μακιαβέλι. Περιμένω πολύ να δω ποιους θα πάρει τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω, γιατί πιστεύω ότι τους περισσότερους θα τους κόψει».

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