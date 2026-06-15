Σπανούλης: «Να χτίσουμε έναν Άρη με γερές βάσεις - Δεν έχω πίεση»

Επίσημα εποχή Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, με τον Έλληνα τεχνικό να παρουσιάζεται από τους «κίτρινους» στο «Αλεξάνδρειο».

Ο πρώην παίκτης μίλησε για τη συμφωνία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως και την αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τους οπαδούς της ομάδας.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του, το γεγονός ότι μπορεί να περίμενε άλλη πρόταση, αλλά και για το δέος που νιώθει για τον συγκεκριμένο σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σπανούλης

«Μπασκετική ομάδα με μπασκετικούς ανθρώπους. Πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή, ήταν εντυπωσιακό αλλά δεν την εκλαμβάνω μόνο ως προς εμένα αλλά συνολικά για την προσπάθεια που γίνεται στον Άρη. Είναι ένας μεγάλος μπασκετικός ευρωπαϊκός σύλλογος. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και μεγάλωσε πολλές γενιές. Θέλω να ευχαριστήσω την ιδιοκτησία για την εμπιστοσύνη και την πίστη και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή μου.

Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα κομμάτια αυτής της ιστορίας. Για να χτίσεις κάτι σε διάρκεια πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια σκέψη και διάθεση όπως και την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια ή να δίνω υποσχέσεις. Ξέρω πολύ καλά το μπάσκετ γιατί είναι η ζωή μου, το μικρόβιό μου, αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω ότι πρέπει να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα με γερές βάσεις και δεν θα είναι πυροτέχνημα.

Δεν έχω καμία πίεση και κανένα βάρος. Όταν μπαίνεις σ’ αυτό το γήπεδο στο οποίο έχουν παίξει παίκτες όπως ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε πιάνει δέος. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Δεν έχω πίεση και βάρος αλλά μεγάλο κίνητρο. Υπάρχει πλάνο και όραμα. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Ξέρετε ότι πάντα παίζω για τη νίκη και όχι απλά για να παίζω. Όλοι ξέρουν για ποιον λόγο ήρθα εδώ. Δεν θα υπήρχε η υπέρβαση από την ιδιοκτησία αν δεν είχε σκοπό να χτίσει κάτι με συνέπεια και σε γερές βάσεις».

Σε ερώτηση για τη σταδιακή αύξηση των πιθανοτήτων ο Νίκος Ζήσης είπε ότι: «Αρχικά οι πιθανότητες ήταν 0.01%. Χτίστηκε μέρα μέρα. Μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο με τον Βασίλη Σπανούλη. Όταν τέθηκε το θέμα είχε λίγες πιθανότητες αλλά κάθε μέρα που περνούσε το πίστευα παραπάνω και αυξήθηκε στις τελευταίες μέρες. Ο Βασίλης κατάλαβε ότι ο Άρης θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι είναι ο σωστός προορισμός γι’ αυτόν», για να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης. «Με τον Νίκο πάντα συζητάμε. Όταν έφυγα από τη Μονακό υπήρχε μια συζήτηση στα όρια της πλάκας γιατί το μυαλό μου ήταν να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου. Ο Νίκος με σωστό τρόπο και δίχως πίεση άρχισε να το βάζει εντονότερα στο μυαλό μας. Άλλο να μιλάς σ’ έναν αδερφικό φίλο κι άλλο επαγγελματικά γιατί εκεί υπάρχει μια γραμμή την οποία αν ξεπεράσεις μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Κατάλαβα πολλά όταν μίλησα με την ιδιοκτησία και κατάλαβα ότι υπάρχει πλάνο. Ίσα ίσα με ιντριγκάρει και μου δίνει κίνητρο. Κάποια στιγμή και παρότι δεν είχαμε συμφωνήσει αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες. Δεν πίστευε κανένας ότι θα γινόταν αυτό... Να ζητήσω και συγνώμη από τη γυναίκα του γιατί τον έχω ξενυχτήσει πολλές ώρες... Πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη. Αν δεν ήταν κάτι που το πίστευε, ο Νίκος δεν θα μου το πρότεινε ποτέ. Έχω μεγάλο κίνητρο και όραμα. Θα κάνουμε και τα λάθη μας. Ποιος άνθρωπος δεν κάνει λάθη; Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις και να τα διορθώνεις. Δεν είναι τίποτε εύκολο στη ζωή. Υπάρχουν δυσκολίες από τις οποίες πρέπει να βγεις νικητής. Μου άρεσε λοιπόν όλο το πλάνο και μου έδωσε το κίνητρο»

Σχετικά με τη φιλοσοφία του απάντησε ότι: «Είμαι προπονητής ο οποίος προσαρμόζεται. Θέλω αθλητικότητα, ομαδικότητα με παίκτες οι οποίοι έχουν τη νοοτροπία του νικητή, βγάζουν ενέργεια και παίζουν καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Βλέπουμε ότι πλέον οι ομάδες δεν παίζουν συστήματα. Τα ερεθίσματα έρχονται από την Αμερική. Η αθλητικότητα παίζει σημαντικότερο ρόλο από το IQ. Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση η οποία ήρθε μέσα από συζήτηση και ωρίμανση και θεωρώ ότι είναι η σωστή. Είναι συνειδητή και θα την υποστηρίξω».

Για το αν περίμενε άλλη πρόταση: «Μια πρόταση που περίμενα... Καταλαβαίνω πού πηγαίνει η ερώτηση. Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση που ήρθε μέσα από συζήτηση, ωρίμανση. Όταν παίρνεις μια μεγάλη απόφαση δεν την παίρνεις σε μια μέρα. Μέσα από τις συζητήσεις πήρα τη σωστή απόφαση. Όποια απόφαση πήρα στη ζωή μου ήταν σωστή και θα τη στηρίξω».

Για την απόφασή του: «Θεωρώ ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Ο Άρης έχει πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Υπάρχει πολύς κόσμος που έχει μεγαλώσει με τις χρυσές εποχές του Άρη. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει προσμονή και ελπίδα. Χρειάζεται χρόνος, αλλά και αποτελέσματα. Ο κόσμος είναι διψασμένος. Ολο αυτό χτίζεται, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη μία ημέρα στην άλλη. Χωρίς κίνητρο δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή. Αλλοι αντέχουν, άλλοι όχι. Αλλους τους λυγίζουν τα προβλήματα, άλλους όχι. Είναι τι αντέχει το στομάχι σου. Πιστεύω πολύ στην θετική αύρα και στην αισιοδοξία. Δεν μου αρέσει η μιζέρια και ο αρνητισμός. Να κάνεις καινούρια λάθη, όχι τα ίδια. Εχουμε μάθει όλοι να βρίσκουμε δικαιολογίες. Θέλει δύναμη ψυχής και χαρακτήρα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Υπάρχουν επιρροές και πρέπει να προσαρμοστούμε. Μου άρεσε περισσότερο το παλιό στυλ, αλλά χαιρετίζω. Θέλω, πάθος, νοοτροπία νικητή και να καταλαβαίνουν που έρχονται να παίξουν. Θέλουμε παιδιά να αντέχουν στην πίεση και να αντέχουν. Παίκτες με χαρακτήρα, με νιάτα και αν αποδείξουν ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο».

Για τους Αντετοκούνμπο και αν μίλησε μαζί τους: «Εγώ μιλούσα με τον Νίκο και τον Ρίτσαρντ. Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι ο Νίκος και μαζί το και με τους συνεργάτες χτίζουμε την ομάδα. Ακούω να φέρουμε τον Μάικ Τζέιμς και τον Πάντερ. Να ξέρουμε τι λέμε και για ποιους παίκτες συζητάμε. Αν ο Αρης πάει στην Ευρωλίγκα, που αυτός είναι ο στόχος μας, θα το δούμε. Εχουν τεράστια ζήτηση αυτοί οι παίκτες. Ο Αρης είναι ιστορική ομάδα, που πρέπει να κερδίσει ξανά την ταυτότητά του και τον σεβασμό. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Χρόνο με τον χρόνο να φτάσουμε τον Άρη εκεί που θέλουμε όλοι».

Για τους Διακογιάννη – Αντωνιάδη: «Δε συμβιβάζομαι με την έλλειψη κινήτρου και εργατικότητας, αγωνιστικής απειθαρχίας. Θέλω μια ομάδα με δυνατή νοοτροπία και χαρακτήρα. Τα παιδιά της διοίκησης έχουν μεγάλη δίψα, έχουν όραμα, δουλεύουν αμέτρητες ώρες και σκέφτονται το καλό της ομάδας και θέλουν να δώσουν πολλά στην ομάδα του Άρη».

Για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος: «Βλέπουμε πρωταθλήματα, όπως η Ρεάλ ότι είναι εκτός τελικών. Αν κάποιος το αξίζει, είναι ωραίο αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Ο ανταγωνισμός μόνο καλός κάνει. Με ενδιαφέρει τι θα κάνει η ομάδα μου. Να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και γερές βάσεις και ο κόσμος να ανυπομονεί πότε θα τη δει ξανά. Για να έρθει ο τίτλος πρέπει να κάνεις 100 πράγματα. Θέλει εμπιστοσύνη, στήριξη, πλάνο. Ο κόσμος θέλει ανθρώπους που παλεύουν».

Για μεταγραφές: «Με τιμούν οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι ένα πολύ ωραίο κοπλιμέντο. Τον ευχαριστώ ξανά πολύ για τα ωραία του λόγια. Ότι έχει να κάνει με τους παίκτες, η ομάδα δουλεύει για το καλύτερο του Άρη. Θα μάθετε σύντομα από ανακοινώσεις τους παίκτες».

Για την οικογένειά του: «Η οικογένειά μου είναι χαρούμενη όταν είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Πιστεύω πολύ στην οικογένεια, στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου που με στηρίζει και είναι ένας μεγάλος λόγος και μου δίνει τεράστια ισορροπία».

Για το κεφάλαιο Εθνική: «Και στο Περιστέρι ήμουν ξανά στην Εθνική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι τεράστια τιμή να υπηρετείς την Εθνική. Το καθένα στην ώρα του. Όταν υπάρχει η Εθνική ομάδα, πρέπει να αφήνουμε κάθε τι άλλο στην άκρη και να ενωνόμαστε για το καλό της πατρίδας».

Για το αν υπάρχει πλάνο αξιοποίησης νέων παικτών: «Όποιος αξίζει θα παίζει. Δεν είναι έτοιμα όλα τα παιδιά να παίξουν. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η μετάβαση. Μπορεί να τους λένε… ταλέντα οι γονείς τους και άλλοι. Χρειάζεται πειθαρχία, ανθρώπους. Δε γίνεται όταν δεν παίζει ένα παιδί να… φεύγει από την ομάδα. Δεν πρέπει να το παλέψει; Πιστεύω πολύ στα νέα παιδιά. Κάθε σοβαρός οργανισμός χρειάζεται καλές ακαδημίες. Χρειάζεται να προωθούνται παιδιά στην πρώτη ομάδα. Πρέπει να δουλέψουν πολύ στη ζωή τους. Και οι γονείς πρέπει να στηρίξουν πολύ τα παιδιά τους».

Για το στόχο και το πλάνο της ομάδας και αν οριοθετείται: «Ποτέ δεν μπαίνουμε στο γήπεδο για να μην ανταγωνιστούμε κάποιο. Θέλουμε να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Εξαρτάται το που παίζεις. Σίγουρα θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα ανταγωνίζεται τους πάντες, με νοοτροπία νικητή. Δε θέλω να πω τα τετριμμένα. Θέλω να δουλέψω με τους συνεργάτες μου. Δε θα είναι εύκολα τα πράγματα στην αρχή της χρονιάς. Θα χρειαστούμε τη στήριξη του κόσμου μας. Γι’ αυτό είμαστε εδώ».

Για το ελληνικό στοιχείο στον Άρη: «Ποντάρουμε πάρα πολύ στο ελληνικό στοιχείο. Το να έχεις Έλληνες παίκτες στην ομάδα σου είναι δύσκολο. Είμαστε τόσο μπασκετική χώρα, με τόσες ακαδημίες, αλλά πρέπει να βάλουμε και παίκτες. Μου αρέσει το ελληνικό στοιχείο, όσο περισσότερους μπορούμε».

Για την οικογένειά του πρόσθεσε: «Γυρνώντας πίσω από τη Μονακό. Το να είμαι ξανά με την οικογένειά μου είναι τα πάντα για τη ζωή μου. Εκεί, μου έλειπε η οικογένειά μου, αλλά το διάλεξα συνειδητά. Δε μου ήταν ξανά εύκολο να έρθω και εδώ, έστω και αν είμαστε στην Ελλάδα».

Και κατέληξε: «Όταν δέχομαι τόση αγάπη από τον κόσμο, βλέποντας τέτοια πίστη και προσμονή αποτελεί τεράστια παρακαταθήκη για μένα. Δεν ήμουν σίγουρος αν θα τα καταφέρω ως προπονητής. Όταν μια τόσο ιστορική ομάδα σου δίνει τα κλειδιά να χτίσεις, είναι κάτι που με γεμίζει. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε».