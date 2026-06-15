Ο Σεθ Ρόγκεν ξέρει το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου και της επιτυχίας στο Χόλιγουντ

Snapshot Ο Σεθ Ρόγκεν θεωρεί ότι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου είναι η καλοσύνη, η τρυφερότητα και η αναγνώριση του καλού στον σύντροφο.

Η σειρά «The Studio» και η ταινία «Tangles» αποτελούν πρόσφατες επιτυχίες του Ρόγκεν, με την πρώτη να έχει κερδίσει 13 βραβεία Emmy.

Η σύζυγός του, Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν, τον ενθαρρύνει να εκφράζεται ελεύθερα και αποτελεί σημαντική πηγή έμπνευσης για τις δημιουργίες του.

Ο Ρόγκεν θεωρεί τη φιλία θεμέλιο υγιών σχέσεων, βασισμένη στον σεβασμό, την ειλικρίνεια και την καλή συμπεριφορά.

Η επιτυχία για τον Ρόγκεν δεν μετριέται με τα χρήματα, καθώς έχει αποδεχθεί ότι η αξία του δεν εξαρτάται από το οικονομικό κριτήριο. Snapshot powered by AI

Σε μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της ζωής του φαίνεται πως βρίσκεται στα 44 του χρόνια ο Σεθ Ρόγκεν. Ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «The Studio», μπορεί να μετρά δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του, όμως ο ίδιος πιστεύει ότι το σημαντικότερο «μυστικό» στη ζωή δεν βρίσκεται ούτε στα βραβεία ούτε στα χρήματα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο 44χρονος ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός μίλησε για τα στοιχεία που κρατούν ζωντανό έναν ευτυχισμένο γάμο, τη σχέση του με τη σύζυγό του Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν, αλλά και τη δική του φιλοσοφία γύρω από την επιτυχία στο Χόλιγουντ.

Το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου

Μιλώντας για τον ρόλο του στο «The Invite», ο Ρόγκεν αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των προβών περιστρέφονταν γύρω από ένα βασικό ερώτημα, τι κάνει μια σχέση πραγματικά καλή.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερός που ζει σε μία ευτυχισμένη και μακροχρόνια σχέση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βάση ενός επιτυχημένου γάμου είναι η καλοσύνη, η τρυφερότητα και η πρόθεση να αναγνωρίζεις το καλό στον σύντροφό σου.

«Μια καλή σχέση είναι όταν δύο άνθρωποι φέρονται όμορφα ο ένας στον άλλον, αγαπιούνται και προσπαθούν να δικαιολογούν τα λάθη του άλλου αντί να αναζητούν συνεχώς πράγματα που τους ενοχλούν», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, εξίσου σημαντικά είναι η οικειότητα, η αμοιβαία αγάπη και η διατήρηση της ερωτικής έλξης μέσα στη σχέση.

Ο ρόλος της Λόρεν στη ζωή του

Ο Ρόγκεν μιλά με ιδιαίτερη αγάπη για τη σύζυγό του Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν, αποκαλύπτοντας ότι είναι από τους ανθρώπους που τον ενθαρρύνουν να εκφράζεται, χωρίς περιορισμούς.

Σεθ Ρόγκεν και Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν AP

Αναφερόμενος σε παλαιότερες ιστορίες που είχε μοιραστεί δημόσια, εξήγησε ότι η Λόρεν δεν προσπαθεί να τον περιορίσει ή να τον αλλάξει.

«Μας αρέσουν τα ίδια πράγματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι αρκετά στοιχεία από τις σχέσεις που παρουσιάστηκαν στις ταινίες «Neighbors» προέκυψαν από συζητήσεις που είχε μαζί της.

Η φιλία ως θεμέλιο των σχέσεων

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του κατέχουν οι φιλίες. Ο Ρόγκεν μίλησε για τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Έβαν Γκόλντμπεργκ, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται τις φιλίες μεταξύ ανδρών.

Όπως υποστήριξε, το μυστικό κρύβεται στον σεβασμό, την ειλικρίνεια και τη διάθεση να φέρεσαι καλά στον άλλο άνθρωπο. «Όπως και σε μία υγιή ερωτική σχέση», προσθέτει.

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Η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τα χρήματα

Παρά τη μακρόχρονη πορεία του στο Χόλιγουντ και τις αλλεπάλληλες επαγγελματικές επιτυχίες, ο Σεθ Ρόγκεν παραδέχεται ότι η σχέση του με τα χρήματα έχει αλλάξει σημαντικά με τα χρόνια.

Όπως εξήγησε, μεγαλώνοντας στο Βανκούβερ συχνά ένιωθε οικονομική ανασφάλεια, καθώς αρκετοί από τους φίλους του προέρχονταν από πιο εύπορες οικογένειες. Αυτή η εμπειρία τον ακολούθησε για χρόνια, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την επαγγελματική επιτυχία.

Σήμερα, ωστόσο, δηλώνει πως έχει αφήσει πίσω του αυτή τη νοοτροπία και δεν συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους ανθρώπους του χώρου.

«Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος βγάζει περισσότερα χρήματα από εμένα. Δεν το αντιμετωπίζω ανταγωνιστικά και δεν βασίζω την αξία μου σε αυτό. Η επιτυχία δεν κρύβεται εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία δεν σταματά

Η σειρά «The Studio», την οποία δημιούργησε, γράφει, σκηνοθετεί, παράγει και στην οποία πρωταγωνιστεί, γνώρισε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας 13 βραβεία Emmy, ενώ ήδη γυρίζεται ο δεύτερος κύκλος.

https://www.instagram.com/p/DTZa-APjP3V/

Την ίδια στιγμή, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Tangles», που ετοίμασε μαζί με τη σύζυγό του Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν και πραγματεύεται τη σχέση μιας μητέρας με την κόρη της μετά από διάγνωση πρώιμου Αλτσχάιμερ, έκανε πρεμιέρα στις Κάννες συγκινώντας το κοινό.

Παράλληλα, ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της ταινίας «The Invite», όπου υποδύεται έναν άνδρα που προσπαθεί να διαχειριστεί έναν γάμο σε κρίση, έχοντας στο πλευρό του την Olivia Wilde.

https://www.instagram.com/reel/DZKiu1YxXGZ/

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