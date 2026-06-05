Στίβεν Σιγκάλ: Ο «σκληρός» του Χόλιγουντ τράβηξε τα βλέμματα στην Αγία Πετρούπολη - Βίντεο

Snapshot Ο Στίβεν Σιγκάλ έκανε δημόσια εμφάνιση στο οικονομικόρουμ της Αγίας Πετροπολης μετά από 9 μήνες, συμμετέχοντας σε πάνελ για τον πολιτισμό.

Από το 2016 ζει μόνιμα στη Ρωσία και είναι ένθερμος υποστηρικτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, έχοντας λάβει τη ρωσική υπηκοότητα το 2014.

Το 2018 διορίστηκε ειδικός εκπρόσωπος για τις ρωσοαμερικανικές ανθρωπιστικές σχέσεις και συμμετέχει στο πολιτικό κόμμα «Δίκαιη Ρωσία».

Υποστήριξε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και έχει λάβει το ρωσικό κρατικό παράσημο του Τάγματος της Φιλίας από τον Πούτιν το 2023.

Ο Σιγκάλ ήταν κορυφαίος ηθοποιός ταινιών δράσης τη δεκαετία του 1980 και 1990, με αρχική ενασχόληση ως συντονιστής μάχης σε ταινίες του Χόλιγουντ. Snapshot powered by AI

Δημόσια εμφάνιση στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης έκανε ο βετεράνος ηθοποιός των ταινιών δράστης του Χόλιγουντ, Στίβεν Σιγκάλ, ο οποίος ήταν πραγματικά αγνώριστος.

Ο 74χρονος ηθοποιός εμφανίζεται σπάνια δημόσια και από το 2016 μένει μόνιμα στη Ρωσία και είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν. Μετά από 9 μήνες εμφανίστηκε στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το λεγόμενο «ρωσικό Νταβός» για να συμμετέχει σε ένα πάνελ με θέμα τον πολιτισμό.

Το 2014 έλαβε την ρωσική υπηκοότητα και το 2018 διορίστηκε ειδικός εκπρόσωπος για τις ρωσοαμερικανικές ανθρωπιστικές σχέσεις. Αργότερα προσχώρησε στο πολιτικό κόμμα «Δίκαιη Ρωσία», το οποίο έχει στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο.

Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Κρεμλίνου και υποστήριξε την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ συμμετέχοντας σε σχετικές προπαγανδιστικές ενέργειες.

Το 2023, ο Πούτιν απένειμε στον Σίγκαλ το ρωσικό κρατικό παράσημο του Τάγματος της Φιλίας για το διεθνές ανθρωπιστικό και πολιτιστικό του έργο και έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές δημόσια μαζί.

Ο Σίγκαλ γεννήθηκε στο Λάνσινγκ του Μίσιγκαν, αλλά σε ηλικία πέντε ετών η οικογένειά του μετακόμισε στο Φούλερτον της Καλιφόρνια, όπου φοίτησε στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο.

Σπούδασε πολεμικές τέχνες και ισχυρίστηκε ότι βοήθησε στην εκπαίδευση πρακτόρων της CIA στην Ιαπωνία. Ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Σίγκαλ συνεργάστηκε ποτέ με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Στο αποκορύφωμα της καριέρας του, ο Σίγκαλ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες ταινιών δράσης στον κόσμο και ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς πολεμικών τεχνών της δεκαετίας του 1980 και του 1990.

Εργάστηκε για πρώτη φορά στο Χόλιγουντ ως συντονιστής μάχης στην ταινία «The Challenge» του 1982 και στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Never Say Never Again» του 1983.