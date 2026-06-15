Louis Vuitton, Hermès και Chanel: Οι τσάντες των ποδοσφαιριστών της Γαλλίας έγιναν viral

Οι Γάλλοι διεθνείς που ετοιμάζονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ επέλεξαν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους κρατώντας υπερπολυτελείς τσάντες από εμβληματικά γαλλικά brands

Newsbomb

Louis Vuitton, Hermès και Chanel: Οι τσάντες των ποδοσφαιριστών της Γαλλίας έγιναν viral

Ο Κιλιάν Μπαπέ (αριστερά) φτάνει μαζί με τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας στο αεροδρόμιο Λόγκαν, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στη Βοστώνη, εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. (AP Photo/Charles Krupa)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Με τους τελικούς του NBA που έληξαν με τους New York Knicks να επικρατούν με 4-1 των San Antonio Spurs, κατακτώντας το πρωτάθλημα έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια, να συμπίπτουν χρονικά με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται σε μία από τις πιο έντονες αθλητικές περιόδους των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, πέρα από τη δράση στα γήπεδα, τα βλέμματα στρέφονται και στις εμφανίσεις των αθλητών εκτός αγωνιστικών χώρων, εκεί όπου ο κόσμος του αθλητισμού συναντά όλο και πιο συχνά τη μόδα.

Η σχέση αθλητισμού και fashion βρίσκεται πλέον στο απόγειό της. Οι κορυφαίοι αθλητές δεν αποτελούν μόνο πρότυπα που «μαγεύουν» το φίλαθλο κοινό με το περίσσιο ταλέντο τους αλλά και περιζήτητα πρόσωπα για τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στον κόσμο, συμμετέχοντας σε καμπάνιες, επιδείξεις και εκδηλώσεις υψηλού κύρους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας, η οποία κατά την άφιξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό της ταλέντο, αλλά και για τις εντυπωσιακές επιλογές στις αποσκευές της, καταφέρνοντας να εντυπωσιάσει ακόμα και το περιοδικό Vogue.

Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Ζουλς Κουντέ εμφανίστηκε με ταξιδιωτικό σάκο της Louis Vuitton, ενώ ο κάτοχος της χρυσής μπάλας και νικητής του Τσάμπιονς Λιγκ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέμ, Ουσμάν Ντεμπελέ επέλεξε μία δερμάτινη τσάντα HAC της Hermès, ένα εμβληματικό μοντέλο με ιστορία που ξεκινά από το 1892 και σχεδιάστηκε αρχικά για τη μεταφορά εξοπλισμού ιππασίας.

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Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και ο άσος της Μάντσεστερ Σίτυ, Ραγιάν Τσερκί ο οποίος επέλεξε μια μικρότερη εκδοχή της HAC σε μπεζ απόχρωση. Ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση του Μάρκους Τουράμ, ο οποίος κρατούσε μια πράσινη τσάντα της Chanel από τη συνεργασία του οίκου με τον Pharrell Williams το 2019, ένα συλλεκτικό κομμάτι που στην αγορά μεταπώλησης κοστολογείται σε περίπου 15.000 δολάρια.

Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι οι Γάλλοι διεθνείς επέλεξαν να εκπροσωπήσουν, με τον δικό τους τρόπο, τη χώρα τους μέσα από εμβληματικά γαλλικά brands. Αν το ποδόσφαιρο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές «εξαγωγές» της Γαλλίας, η πολυτέλεια παραμένει αναμφίβολα ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι εμφανίσεις των «Τρικολόρ» αποδεικνύουν πως το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν περιορίζεται πλέον στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στον χώρο της μόδας, όπου οι αθλητές μετατρέπονται σε trendsetters με διεθνή επιρροή.

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