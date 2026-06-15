Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή ελληνικής ομάδας: Δυο νεκρές μαθήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

Οι δύο νεαρές αθλήτριες πνίγηκαν σε παραθαλάσσιο θέρετρο στις Φιλιππίνες - Η ανησυχητική προειδοποίηση της συζύγου του προπονητή 

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή ελληνικής ομάδας: Δυο νεκρές μαθήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ταμπ Μπάλντουιν

ΚΟΣΜΟΣ
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Σε αδιανόητο θρίλερ εξελίχθηκε ένα ταξίδι της ομάδας μπάσκετ μπάσκετ του πανεπιστημίου Ateneo de Manila, την οποία προπονεί ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ταμπ Μπάλντουιν, αφού δύο αθλήτριες της ομάδας έχασαν τη ζωή τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και πλήθος ερωτημάτων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα, η οποία είχε παρουσιαστεί ως team building σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο Ντιπακουλάο.

Τα δύο κορίτσια, έχασαν τη ζωή τους στην παραλιακή ζώνη της περιοχής, που όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα είχε ιδιαίτερα και ισχυρά και επικίνδυνα υπόγεια ρεύματα.

Όπως αναφέρεται, η ομάδα είχε επισκεφθεί ξανά το ίδιο θέρετρο στο παρελθόν, το 2016, το 2018 και το 2019, με τους υπεύθυνους της εγκατάστασης να έχουν προειδοποιήσει την ομάδα για τις συνθήκες στη θάλασσα και τις περιόδους που η κολύμβηση είναι επικίνδυνη.

Ένας από τους ιδιοκτήτες του θερέτρου υποστήριξε ότι ο Μπάλντουιν ήταν ενήμερος για τους κινδύνους, γεγονός που προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση και εντείνει τις αντιδράσεις.

Το δημόσιο μήνυμα του Μπάλντουιν:

Ο Ταμπ Μπάλντουιν προσπάθησε να δώσει τη δική του εκδοχή μέσω βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του πανεπιστημίου στο Facebook, εκφράζοντας δημόσια συγγνώμη και αναλαμβάνοντας ευθύνες για το τραγικό περιστατικό. «Ως προπονητής, μας έχει ανατεθεί η ανάπτυξη των μπασκετμπολιστών μας, η εξέλιξή τους σε μελλοντικούς επαγγελματίες, αλλά κυρίως η ευημερία τους, την οποία μου εμπιστευτήκατε εσείς, οι γονείς και οι οικογένειες. Και σε αυτό θεωρώ ότι απέτυχα. Και λυπάμαι».

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, σημείωσε: «Εκείνη τη μοιραία ημέρα στείλαμε τους παίκτες για μια συνηθισμένη προπόνηση σε αυτό που θεωρούσαμε ρηχά νερά. Όταν αντιληφθήκαμε ότι βρίσκονταν σε επικίνδυνη περιοχή, κάναμε ό,τι μπορούσαμε ως προπονητές και υπεύθυνοι. Οι ίδιοι οι παίκτες προσπάθησαν να βοηθήσουν ώστε όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή. Τελικά δεν τα καταφέραμε» και πρόσθεσε: «Εκείνη τη στιγμή βρέθηκα στο πιο σκοτεινό σημείο που μπορεί να βιώσει κανείς, γνωρίζοντας τον πόνο που θα ακολουθούσε για τις οικογένειες των δύο νέων. Ένιωσα ότι απέτυχα ως ηγέτης, ως προπονητής, ως φίλος του Ντιβινί και του Ρενέ, αλλά και απέναντι στην ομάδα».

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του σε podcast, ανέφερε επίσης: «Έχω οικογένεια και πρέπει να τη στηρίξω. Πρέπει να γίνω καλύτερος γι’ αυτούς, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο».

Η δημόσια τοποθέτηση της πρώην συζύγου του

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη αντίδραση από την Ελληνίδα πρώην σύζυγό του, Έφη Καλογήρου, η οποία με δημόσιο βίντεο υποστήριξε ότι είχε ήδη προειδοποιήσει για την επικινδυνότητα της κατάστασης. «Το όνομά μου είναι Έφη και είμαι παντρεμένη με τον Ταμπ Μπάλντουιν από το 2011. Είμαι ακόμη νόμιμα παντρεμένη μαζί του, όμως από τις αρχές του 2020 αναγκάστηκα να τον απομακρυνθώ για την ασφάλειά μου και των παιδιών μου. Η δήλωση αυτή αποτελεί απάντηση στις τελευταίες του συνεντεύξεις και στα σχόλιά του για την οικογένειά του. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν εκπροσωπεί εμένα ούτε τα παιδιά μου».

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