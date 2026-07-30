Νάταλι Πόρτμαν: Έδειξε για πρώτη φορά τη φουσκωμένη κοιλιά της - «Μετράω τις μέρες να σε γνωρίσω»

Snapshot Η Νάταλι Πόρτμαν δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλιά της, ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της για το τρίτο παιδί της.

Η εγκυμοσύνη αυτή αφορά το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Γάλλο μουσικό Tanguy Destable, με τον οποίο ζουν στο Παρίσι.

Η ηθοποιός είναι ήδη μητέρα δύο παιδιών από τον προηγούμενο γάμο της με τον Benjamin Millepied, από τον οποίο χώρισε το 2023.

Η Πόρτμαν δηλώνει ευγνώμων για αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της και απολαμβάνει την εγκυμοσύνη, θεωρώντας πιθανό ότι θα είναι η τελευταία της.

Η εγκυμοσύνη τη βρίσκει πιο δυνατή και με περισσότερη ενέργεια από ό,τι περίμενε, σύμφωνα με δηλώσεις της σε συνέντευξή της. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο προσωπικές στιγμές των τελευταίων μηνών μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Νάταλι Πόρτμαν, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η 45χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία περιμένει το τρίτο της παιδί, ποζάρει σε μπαλκόνι, κρατώντας τρυφερά την κοιλιά της και κοιτάζοντάς την με συγκίνηση.

Φορώντας ένα oversized γαλάζιο πουκάμισο και ένα διακριτικό χρυσό κολιέ, επέλεξε για ακόμη μία φορά ένα απόλυτα φυσικό και λιτό στιλ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Μετράω τις μέρες μέχρι να σε γνωρίσω», συνοδεύοντας το μήνυμα με μια ροζ καρδιά, ενώ ευχαρίστησε και τη φωτογράφο Shelby Duncan για τη φωτογράφιση.

https://www.instagram.com/p/DbYIoSYRZkf/

Η Νάταλι Πόρτμαν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της νωρίτερα μέσα στη χρονιά και πρόκειται για το πρώτο παιδί που αποκτά με τον σύντροφό της, τον Γάλλο μουσικό Tanguy Destable.

Σε συνέντευξή της στο Harper's Bazaar είχε δηλώσει πως αισθάνεται ιδιαίτερα ευγνώμων για αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της. «Είμαι πολύ ευγνώμων. Ξέρω πως πρόκειται για ένα προνόμιο και ένα θαύμα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια είχε εξηγήσει επίσης ότι, μεγαλώνοντας σε οικογένεια όπου ο πατέρας της ήταν γιατρός γονιμότητας, γνωρίζει καλά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλά ζευγάρια.

Η νέα ζωή μετά το διαζύγιο

Η Νάταλι Πόρτμαν είναι ήδη μητέρα δύο παιδιών, του 15χρονου Aleph και της 9χρονης Amalia, από τον γάμο της με τον χορογράφο Benjamin Millepied.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Black Swan, παντρεύτηκαν το 2012, όμως χώρισαν το 2023, με το διαζύγιό τους να ολοκληρώνεται στις αρχές του 2024.

Η σχέση της με τον Tanguy Destable έγινε γνωστή το 2025, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στο Παρίσι, όπου ζουν μόνιμα. Ο μουσικός έχει επίσης δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση του.

«Απολαμβάνω κάθε στιγμή»

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ακόμη ότι αυτή η εγκυμοσύνη τη βρίσκει πιο δυνατή απ' όσο περίμενε. «Έχω περισσότερη ενέργεια απ' όση φανταζόμουν και απολαμβάνω κάθε στιγμή, γιατί πιθανότατα θα είναι η τελευταία φορά», είχε δηλώσει, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της.

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