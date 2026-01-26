Mινεάπολη: Αστέρες του Χόλιγουντ καταδικάζουν την ICE μετά τη δολοφονία του Άλεξ Πράτι

Οι σταρ του Χόλιγουντ χρησιμοποίησαν τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance το Σάββατο για να καταγγείλουν τη δολοφονία ενός Αμερικανού διαδηλωτή που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη Μινεάπολης από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης.

Η ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ, η οποία βρισκόταν στο Παρκ Σίτι της Γιούτα για την πρεμιέρα της ταινίας «The Invite», δήλωσε ότι ο θάνατος ενός δεύτερου διαδηλωτή σε μόλις τρεις εβδομάδες από ομοσπονδιακούς πράκτορες ήταν «ακατανόητος».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βλέπουμε ανθρώπους να δολοφονούνται στον δρόμο», δήλωσε στο AFP. «Αυτοί οι γενναίοι Αμερικανοί που βγήκαν έξω για να διαμαρτυρηθούν για την αδικία αυτών των λεγόμενων αστυνομικών της ICE και τους βλέπουμε να δολοφονούνται, είναι ακατανόητο. Δεν μπορούμε να το ομαλοποιήσουμε».

H Oλίβια Γουάιλντ Invision

Η οργή φουντώνει μετά τη δολοφονία του 37χρονου νοσοκόμου ΜΕΘ Άλεξ Πράτι, ο οποίος πέθανε αφού ακινητοποιήθηκε στο έδαφος και πυροβολήθηκε πολλές φορές από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Ο θάνατός του σημειώθηκε εβδομάδες αφότου ένας αστυνομικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε την Ρενέ Γκουντ, επίσης 37 ετών, στο αυτοκίνητό της στην πόλη.

Η Γουάιλντ η οποία φορούσε το σήμα "ICE OUT", δήλωσε ότι η βία της κυβέρνησης των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση ήταν «μη αμερικανική». «Μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βρει δικαιολογίες για αυτό και να το νομιμοποιήσει, αλλά εμείς (οι Αμερικανοί) δεν το κάνουμε».

Η επίσης ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν, η οποία προωθούσε την ταινία «The Gallerist», συγκινήθηκε καθώς περιέγραφε τα συναισθήματά της για μια «φρικτή μέρα». «Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι απλώς ανήθικο», δήλωσε στο AFP από το Παρκ Σίτι. «Αυτό που κάνουν ο (Πρόεδρος Ντόναλντ) Τραμπ και η (Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας) Κρίστι Νόεμ και η ICE στους πολίτες μας και στους ανθρώπους χωρίς χαρτιά είναι εξωφρενικό και πρέπει να σταματήσει».

Διαβάστε επίσης