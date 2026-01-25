ΗΠΑ: Πολιτικός «σεισμός» μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι - Στο στόχαστρο η δεύτερη τροπολογία

Μια πρωτοφανής ιδεολογική σύγκρουση, που ανατρέπει τις παραδοσιακές ισορροπίες δεκαετιών, πυροδότησε ο θάνατος του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων το περασμένο Σάββατο στη Μινεάπολη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει μια ιδιότυπη «αντιστροφή ρόλων» στο δημόσιο διάλογο, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να στοχοποιεί τη νόμιμη οπλοκατοχή και τους Δημοκρατικούς να την υπερασπίζονται, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο για καταπάτηση του Συντάγματος.

Η κυβερνητική γραμμή

Η κυβέρνηση δικαιολόγησε τον θάνατο του Πρέτι προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο 37χρονος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, γεγονός που κατά τους αξιωματούχους καθιστούσε νόμιμη την αντίδραση των πρακτόρων της συνοριοφυλακής. Ο Γκρεγκ Μποβίνο, υψηλόβαθμο στέλεχος της υπηρεσίας, υποστήριξε ότι ο νοσηλευτής σκόπευε να «προκαλέσει τη μέγιστη καταστροφή», ενώ η υπουργός Κρίστι Νόεμ δήλωσε στο Fox News πως κανείς δεν πρέπει να εμφανίζεται με όπλα σε διαδηλώσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Ισάιλι προειδοποίησε πως η προσέγγιση δυνάμεων ασφαλείας με όπλο δίνει «νόμιμο λόγο» στους πράκτορες να πυροβολήσουν.

NRA και Δημοκρατικοί κατά Τραμπ

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση ενώσεων που παραδοσιακά αποτελούν τη βάση των Ρεπουμπλικάνων. Η πανίσχυρη National Rifle Association (NRA) χαρακτήρισε «επικίνδυνες και λανθασμένες» τις κυβερνητικές τοποθετήσεις, ενώ η οργάνωση Gun Owners of America τόνισε ότι η δεύτερη τροπολογία προστατεύει το δικαίωμα των Αμερικανών να φέρουν όπλα ακόμη και κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών. Ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, όπως ο Τόμας Μάσι, πήραν αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας ότι η οπλοκατοχή είναι «δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο» και όχι θανατική καταδίκη.

Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στην κυβέρνηση για υποκρισία. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, με αλλεπάλληλες αναρτήσεις του, σχολίασε σκωπτικά πως «η κυβέρνηση Τραμπ δεν πιστεύει τελικά στη δεύτερη τροπολογία», εκμεταλλευόμενος την αμηχανία της δεξιάς πτέρυγας μπροστά στην κατάρρευση ενός από τα βασικότερα ιδεολογικά της προπύργια.

Το προφίλ του θύματος

Παρά την προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να παρουσιάσει τον Πρέτι ως απειλή, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία του όπλου του, τα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολις, Μπράιαν Ο’Χάρα, διευκρίνισε ότι ο 37χρονος νοσηλευτής οπλοφορούσε νόμιμα και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο, καθώς αναδεικνύει το βαθύ χάσμα στην αμερικανική κοινωνία, όπου πλέον ακόμη και οι παραδοσιακές γραμμές μεταξύ «νόμου και τάξης» και «ατομικών ελευθεριών» φαίνεται να θολώνουν επικίνδυνα.

Διαβάστε επίσης