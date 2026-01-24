Τραμπ για τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη: «Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση»

Ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο Truth Social μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες, στη Μινεάπολη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε απόψε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης –και οι δύο είναι Δημοκρατικοί– ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ICE.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξήγηση με την πομπώδη, την επικίνδυνη και την αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο οποίος σκοτώθηκε στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι και «αντιστάθηκε βίαια» προτού να τον πυροβολήσει έναν πράκτορα που «φοβήθηκε για τη ζωή του».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικαιοσύνης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία» να προσπαθούν να καθηλώσουν το έδαφος ενός ανθρώπου και στη συνέχεια να τον χτυπήσουν. πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

Το DHS ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ τη φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι είναι εκείνο του θύματος και έγραψε: «Μοιάζει με την κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τις μέγιστες ζημιές και να σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης».

Διαβάστε επίσης