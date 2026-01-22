Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν 5χρονο αγόρι - Συνολικά έχουν συλληφθεί τέσσερα παιδιά

Πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) συνέλαβαν ένα 5χρονο αγόρι την Τρίτη στην Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης καταστολής της μετανάστευσης στην ευρύτερη πολιτεία της Μινεσότα, σύμφωνα με αξιωματούχους σχολικής περιφέρειας.

Το αγόρι αναγνωρίστηκε ως ο 5χρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του, Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Αριάς, στο δρόμο δίπλα από το σπίτι τους. Όλα συνέβησαν, όταν -σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας- ο Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Αριάς προσεγγίστηκε από πράκτορες στην είσοδο του σπιτιού του, αφού είχε πάρει τον 5χρονο γιο του από το νηπιαγωγείο.

«Γιατί να συλλάβουν έναν 5χρονο;» διερωτήθηκε η Ζίνα Στένβικ, διευθύντρια της περιφέρειας Δημοσίων Σχολείων Κολούμπια Χάιτς. «Μη μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί βίαιος εγκληματίας».

O 5χρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος που συνελήφθη από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη BBC

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια Μακλάφλιν, αρνήθηκε ότι το παιδί αποτελούσε στόχο. «Η ICE δεν στόχευε ένα παιδί» ανέφερε στην ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι η υπηρεσία διεξήγαγε επιχείρηση εναντίον του πατέρα του, ενός «παράνομου αλλοδαπού» που «εγκατέλειψε» τον γιο του όταν τον πλησίασαν οι πράκτορες.

«Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε μαζί του ενώ οι άλλοι συνέλαβαν τον Κονέχο Αρίας», εξήγησε η Μακλάφλιν. Όπως είπε, οι γονείς που μπαίνουν στο στόχαστρο επιχειρήσεων της ICE ρωτούνται εάν θέλουν να απελαθούν μαζί με τα παιδιά τους ή να τα αναθέσουν σε κάποιο πρόσωπο που ορίζουν οι ίδιοι.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στο BBC από τη σχολική περιφέρεια δείχνουν ένα αγόρι, που αναγνωρίστηκε ως ο 5χρονος Λίαμ Ράμος, να φοράει έναν μπλε σκούφο, ενώ ένας αστυνομικός τον κρατάει από το σακίδιό του.

Ο Μαρκ Πρόκος, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Λίαμ και ο πατέρας του πιθανότατα βρίσκονται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας. Οι σχολικές Αρχές δήλωσαν ότι ο πατέρας του Λίαμ είχε υποβάλλει αίτηση για άσυλο και δεν υπήρχε εντολή απέλασης.

Άλλα τρία παιδιά συνελήφθησαν στη Μινεάπολη

Την ίδια ημέρα που συνελήφθη ο 5χρονος Λίαμ, συνελήφθη και ένας 17χρονος μαθητής λυκείου από ένοπλους, μασκοφόρους πράκτορες, ενώ πήγαινε στο σχολείο. Οι γονείς του δεν ήταν παρόντες, κατά την διάρκεια του περιστατικού.

Πριν από δύο εβδομάδες, μια 10χρονη συνελήφθη επίσης ενώ πήγαινε στο δημοτικό και βρίσκεται ακόμη, μαζί με τη μητέρα της, σε ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας. Την περασμένη εβδομάδα, μια 17χρονη μαθήτρια λυκείου συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της από πράκτορες της ICE μέσα στο διαμέρισμά τους.

Το υπουργείο δεν έκανε κανένα σχόλιο για τη διαβεβαίωση της σχολικής περιφέρειας ότι έχουν συλληφθεί και άλλα παιδιά.

Οι νέες αυτές συλλήψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον σκοπό και την τακτική που ακολουθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 3.000 πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότας και ο Τραμπ περιγράφει την καταστολή ως «μάχη» για την εκδίωξη βίαιων εγκληματιών.

