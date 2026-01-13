Οργή για μεγιστάνα στις ΗΠΑ: Δώρισε ποσό στον αστυνομικό που σκότωσε την 37χρονη στη Μινεάπολη

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυανίκα που πυροβολήθηκε από τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ (και όχι μόνο) ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν μετά την απόφασή του να δωρίσει 10.000 δολάρια σε έρανο που οργανώθηκε προς υποστήριξη του πράκτορα της ICE, ο οποίος πυροβόλησε θανάσιμα την Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας