O «πύραυλος cruise των φτωχών»: Τα ιρανικά drone Shahed αλλάζουν τους σύγχρονους πολέμους

Snapshot

136 χρησιμοποιούνται μαζικά από το Ιράν και τη Ρωσία ως φθηνή και αποτελεσματική μέθοδος επίθεσης και υπερφόρτωσης των αμυντικών συστημάτων των αντιπάλων τους.

Κάθε drone Shahed κοστίζει μεταξύ 20.000 και 50.000 δολαρίων, ενώ τα αναχαιτιστικά πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια, δημιουργώντας σημαντική ανισορροπία κόστους.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες drones Shahed, προκαλώντας ζημιές σε στρατηγικές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνεχίζει να παράγει εκατοντάδες επιπλέον κάθε εβδομάδα παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Η χρήση των drones Shahed σε σμήνη στοχεύει στην εξάντληση των περιορισμένων αποθεμάτων αμυντικών πυραύλων των αντιπάλων, ανοίγοντας το δρόμο για πιο καταστροφικές επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν νέες μεθόδους αντιμετώπισης, όπως φθηνότερα ουκρανικά αναχαιτιστικά και ηλεκτρονικό πόλεμο, αλλά η ανάπτυξη ευρέως και γρήγορα λειτουργικών συστημάτων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών παραμένει πρόκληση.

Μετά τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, οι Αμερικανοί σύμμαχοι στον Περσικό Κόλπο ακούν έναν ήχο που οι Ουκρανοί στρατιώτες φοβούνται εδώ και καιρό: το ενοχλητικό βουητό του «καμικάζι» drone Shahed-136. Σχεδιασμένο αρχικά στο Ιράν, το Shahed έχει ήδη γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολέμου, με τον στρατηγικό εταίρο της Τεχεράνης, τη Ρωσία, να χρησιμοποιεί την τεχνολογία στην πολυετή εισβολή της στην Ουκρανία.

Τώρα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη -το πιο προηγμένο από τα οποία είναι το Shahed-136 μεγάλης εμβέλειας- έχουν καταστεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αντιποίνων του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ και των περιφερειακών συμμάχων τους, με την Τεχεράνη να έχει εξαπολύσει χιλιάδες μέχρι στιγμής.

Με την πρώτη ματιά, το Shahed δεν είναι αξιοσημείωτο σε σύγκριση με τις τεχνολογίες αιχμής των όπλων, με τους αναλυτές να το αποκαλούν μερικές φορές «πύραυλο κρουζ των φτωχών». Αλλά ενώ οι Αμερικανοί σύμμαχοι έχουν καταφέρει να αναχαιτίσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εισερχόμενων drones με τη βοήθεια αμυντικών συστημάτων που παρέχονται από τις ΗΠΑ, όπως ο πύραυλος «Patriot», πολλά Shahed έχουν καταφέρει να χτυπήσουν τους στόχους τους.

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε την Τρίτη ότι από τα 941 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα 65 έπεσαν εντός της επικράτειάς τους, προκαλώντας ζημιές σε λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κέντρα δεδομένων.

Οι αναλυτές λένε ότι το κλειδί για την αποτελεσματικότητά τους έγκειται στους αριθμούς. Τα drones είναι σχετικά φθηνά και εύκολα στη μαζική παραγωγή, ειδικά σε σύγκριση με τα εξελιγμένα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την άμυνα εναντίον τους. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν το drone ιδανικό για σμήνη και υπερφόρτωση εναέριων αμυντικών συστημάτων, με κάθε drone που αναχαιτίζεται να αντιπροσωπεύει επίσης ένα πιο πολύτιμο αμυντικό πλεονέκτημα που δαπανάται.

«Το Shahed-136, μεταξύ άλλων μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, έχει επιτρέψει σε κράτη όπως η Ρωσία και το Ιράν έναν φθηνό τρόπο να επιβάλουν δυσανάλογο κόστος», δήλωσε η Patrycja Bazylczyk, αναλύτρια στο Project Missile Defense στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσινγκτον. «Αναγκάζουν τους αντιπάλους να σπαταλούν ακριβά αναχαιτιστικά σε φθηνά drones, να προβάλλουν ισχύ και να δημιουργούν ένα σταθερό ψυχολογικό βάρος στον άμαχο πληθυσμό».

Η ανισορροπία κόστους

Οι κυβερνητικές εκθέσεις των ΗΠΑ περιγράφουν το Shahed-136 ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος μονής κατεύθυνσης που παράγεται από ιρανικές οντότητες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Σε σύγκριση με τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα drones πετούν χαμηλά και αργά, μεταφέρουν σχετικά μέτριο ωφέλιμο φορτίο και περιορίζονται κυρίως σε σταθερούς στόχους, δήλωσε στο CNBC ο Behnam Ben Taleblu, ανώτερος διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών.

Δημόσιες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι τα μεμονωμένα drones Shahed μπορούν να κοστίσουν μεταξύ 20.000 και 50.000 δολαρίων. Αντιθέτως, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και οι πύραυλοι κρουζ μπορούν να κοστίσουν εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Υπό αυτή την έννοια, το Shahed και τα ισοδύναμά του «ουσιαστικά χρησιμεύουν ως «ο πύραυλος κρουζ των φτωχών» προσφέροντας έναν τρόπο να χτυπούν και να παρενοχλούν τους αντιπάλους «σε χαμηλή τιμή», δήλωσε ο Taleblu.

Για το Ιράν, το οποίο αντιμετωπίζει τόσο διεθνείς κυρώσεις όσο και περιορισμούς στην απόκτηση προηγμένων όπλων, αυτό το πλεονέκτημα κόστους είναι σημαντικό. Εν τω μεταξύ, τα συστήματα αεράμυνας που χρησιμοποιούνται από τα κράτη του Κόλπου και το Ισραήλ μπορούν να κοστίσουν μεταξύ 3 εκατομμυρίων και 12 εκατομμυρίων δολαρίων ανά αναχαιτιστικό , σύμφωνα με τα έγγραφα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Αυτή η απόκλιση κόστους εγείρει ένα σοβαρό ζήτημα για τους εχθρούς του Ιράν: Τα συστήματα αεράμυνας διαθέτουν πεπερασμένο αριθμό αμυντικών πυραύλων, με κάθε στόχο που αναχαιτίζεται να αντιπροσωπεύει ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο που δαπανάται. Έτσι, σε έναν πόλεμο φθοράς, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Τεχεράνη για να εξαντλήσουν την αεράμυνα, ανοίγοντάς την σε πιο καταστροφικές επιθέσεις, λένε οι αναλυτές.

«Η λογική είναι να χρησιμοποιηθούν τα drones νωρίς, διατηρώντας παράλληλα τους βαλλιστικούς πυραύλους για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Bazylczyk του CSIS. Πρόσθεσε ότι η ικανότητα του Ιράν να διατηρήσει τη μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα εξαρτηθεί από τα αποθέματά του, καθώς και από την ικανότητά του να προστατεύει την αλυσίδα εφοδιασμού και τις εγκαταστάσεις παραγωγής του.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εδώ και καιρό να διαταράξουν την παραγωγή του Shahed-136 από το Ιράν και πρόσφατα επέβαλαν νέες κυρώσεις που στοχεύουν ύποπτους προμηθευτές εξαρτημάτων σε όλη την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, η παραγωγή drones Shahed από τη Ρωσία δείχνει ότι τέτοια συστήματα μπορούν να κατασκευαστούν σε μεγάλη κλίμακα κατά τη διάρκεια πολέμου και εν μέσω στοχευμένων κυρώσεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει πάνω από 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μέχρι την Τετάρτη. Ωστόσο, η χώρα φέρεται να έχει μεγάλα αποθέματα και μπορεί να είναι σε θέση να παράγει εκατοντάδες περισσότερα κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες που δήλωσαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στην εφημερίδα The National.

«Οι χώρες του Κόλπου κινδυνεύουν να εξαντλήσουν τα αναχαιτιστικά τους συστήματα, εκτός εάν είναι πιο συνετές όταν εκτοξεύουν αυτά τα αναχαιτιστικά συστήματα», δήλωσε ο Joze Pelayo, αναλυτής ασφαλείας στη Μέση Ανατολή στο think tank Atlantic Council. «Η εξάντληση δεν είναι επικείμενη, αλλά παραμένει ένα επείγον ζήτημα», είπε. Ωστόσο, οι επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από Ιρανούς συμμάχους, όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι, θα μπορούσαν να θέσουν τα αποθέματα σε κίνδυνο εξάντλησης μέσα σε λίγες μέρες, πρόσθεσε.

Νέο βασικό στοιχείο του σύγχρονου πεδίου μάχης;

Το Shahed-136 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά γύρω στο 2021 και κέρδισε την παγκόσμια προσοχή αφότου η Ρωσία άρχισε να αναπτύσσει τα όπλα που προμηθεύτηκε από το Ιράν κατά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Το Κρεμλίνο έχει έκτοτε παραλάβει χιλιάδες από αυτά τα drones και έχει αρχίσει να τα παράγει με βάση ιρανικά σχέδια, τονίζοντας τον αναπαραγώγιμο και κλιμακωτό σχεδιασμό τους.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι το Ιράν έχει αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων όπως κεραίες κατά των παρεμβολών, πλοήγηση ανθεκτική στον ηλεκτρονικό πόλεμο και νέες κεφαλές.

Αυτές οι κεφαλές συνήθως μεταφέρουν 30 έως 50 κιλά εκρηκτικών και μπορούν να έχουν ισχυρή ισχύ, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται σε μεγάλα σμήνη, με προηγμένες εκδόσεις ικανές για βεληνεκές έως και 1.200 μίλια. Ο Μάικλ Κόνελ, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων, δήλωσε ότι το Shahed-136 έχει αποδειχθεί τόσο αποτελεσματικό που οι ΗΠΑ το έχουν ανακατασκευάσει και έχουν αναπτύξει τη δική τους εκδοχή στο πεδίο της μάχης εναντίον ιρανικών στόχων.

Στις επιθέσεις της στο Ιράν το Σαββατοκύριακο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της, τα οποία έχουν ως μοντέλο το Shahed, για πρώτη φορά σε μάχη. Καθώς τα μη επανδρωμένα επιθετικά drones γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πεδίου μάχης, οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους εξελίσσονται επίσης.

Σύμφωνα με τον Taleblu από το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, η Ουκρανία έχει σημειώσει κάποια επιτυχία στην κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών με πυρά μαχητικών αεροσκαφών, μια πιο βιώσιμη αποτρεπτική δύναμη από τα προηγμένα αναχαιτιστικά πυραύλων.

Η Ουκρανία πρωτοστάτησε επίσης πρόσφατα στην ανάπτυξη φθηνότερων, μαζικής παραγωγής, αναχαιτιστικών πυραύλων, τα οποία το Κίεβο ισχυρίζεται ότι μπορούν να σταματήσουν το Shahed. Ο Περσικός Κόλπος αναμένεται να μάθει από αυτές τις προσεγγίσεις. Το Πεντάγωνο και τουλάχιστον μία κυβέρνηση στην περιοχή φέρεται να βρίσκονται σε συνομιλίες για την αγορά των φθηνότερων ουκρανικής κατασκευής αναχαιτιστικών.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του για να αναχαιτίσει ιρανικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των drones Shahed, παράλληλα με τις επίγειες αεράμυνες.

Ο ηλεκτρονικός πόλεμος που στοχεύει το GPS του Shahed, καθώς και οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας και τα συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας όπως το Iron Beam του Ισραήλ, είναι επίσης σημαντικά φθηνότερα στη λειτουργία από τα παραδοσιακά αναχαιτιστικά. Ωστόσο, τα κράτη του Κόλπου δεν διαθέτουν επί του παρόντος γρήγορες, μεγάλου όγκου δυνατότητες κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η ανάπτυξη και η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων πιθανότατα θα διαρκέσει χρόνια, δήλωσε ο Pelayo του Ατλαντικού Συμβουλίου.

