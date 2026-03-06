Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time:«Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»

Ο Αμερικανός φόργουορντ μιλά για το σημερινό ντέρμπι των «αιωνίων» στη Euroleague και στέλνει το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας

Newsbomb

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time:«Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη δίνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time. Το νέο μεγάλο απόκτημα του Παναθηναϊκού μιλάει για το σημερινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» και τους στόχους της ομάδας στη Euroleague.

photo1-1.jpg

Ο MVP του εφετινού Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ αναφέρεται στη νέα σελίδα της καριέρας του με το «τριφύλλι» και μιλάει για την πρώτη του εμπειρία στο ΟΑΚΑ. Αποκαλύπτει τι του λέει συνήθως ο κόσμος στους δρόμους της Αθήνας και στέλνει το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού.

photo3.jpg

Ο Αμερικανός φόργουοντ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Νικ Καλάθη, αποκαλύπτοντας τον ρόλο που έπαιξε ο πρώην συμπαίκτης του στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Παράλληλα, μιλάει για το απρόσμενο κοινό που έχει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στα μπασκετικά του πρότυπα, αποκαλύπτοντας τους παίκτες που τον επηρέασαν περισσότερο στην πορεία του στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Δείτε το νέο επεισόδιο με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

13:38LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας εισβάλλει στη σειρά

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τη διάσωση Ιρανών ναυτικών στη Σρι Λάνκα - Αμερικανικό υποβρύχιο τορπίλισε το πλοίο τους

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής 32 ελληνικά πλοία στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί

13:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Μαζί στο διπλό Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς

13:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet

13:07ΚΥΠΡΟΣ

Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων – Το πετρέλαιο ίσως φτάσει στα 150 δολάρια

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Νομικός πόλεμος για τούφες μαλλιών του ηγέτη της αίρεσης που στοίχειωσε την Ιαπωνία

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Λάθος η απόλυτη κάθετη ταύτιση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου»

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καταστρέψαμε περισσότερους από 300 εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν – 2.500 χτυπήματα με πάνω από 6.000 πυρομαχικά

12:37ΕΛΛΑΔΑ

 Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Axios: O Tραμπ ζητάει την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου ώστε «να επικεντρωθεί στο Ιράν»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Tο 18ο EDU FESTIVAL powered by ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE έρχεται φέτος πιο… A.I. από ποτέ!

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Φήμες ότι εκτελέστηκε ο διοικητής της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καάνι με την υποψία πως ήταν κατάσκοπος του Ισραήλ

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για θάνατο Δημήτρη Τσιγκούνη: Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό στέλεχος

12:13ΕΛΛΑΔΑ

COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες φίλων της Νεκταρίας για την οικογένεια του 38χρονου: «Ήθελαν να κάνουν μόνοι τους την κηδεία για να τον "ξεπλύνουν"»

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου θα σταματήσουν τις εξαγωγές εντός εβδομάδων – Το πετρέλαιο ίσως φτάσει στα 150 δολάρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

13:07ΚΥΠΡΟΣ

Ανησυχούν οι Κύπριοι για την κατάσταση με το Ιράν: «Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει»

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βρετανός πιλότος F-35 που έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ιρανικά drones: Το γιόρτασε πίνοντας… κυπριακή μπύρα

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Φήμες ότι εκτελέστηκε ο διοικητής της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καάνι με την υποψία πως ήταν κατάσκοπος του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ