Νομικός πόλεμος για τούφες μαλλιών του ηγέτη της αίρεσης που στοίχειωσε την Ιαπωνία

Ο Shoko Asahara, ηγέτης της σέκτας Aum Shinri Kyo, μεταφέρεται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Τόκιο στο αρχηγείο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, μετά την έγκριση της παράτασης της κράτησής του για δέκα ημέρες. Η αίρεση της Αποκάλυψης που πραγματοποίησε μια θανατηφόρα επίθεση με νευροτοξικό αέριο στο μετρό του Τόκιο το 1995 χρησιμοποίησε επίσης το νευροτοξικό αέριο VX που υποψιάζεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του ετεροθαλούς αδελφού του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. (16 Αυγούστου 1995)

Στο επίκεντρο νομικής διεκδίκησης βρίσκονται τούφες μαλλιών και η τέφρα του «αρχιτέκτονα» της τρομοκρατικής επίθεσης στο μετρό του Τόκιο με το τοξικό αέριο σαρίν, πριν από 30 χρόνια.

Οι κόρες του Σόκο Ασαχάρα διεκδικούν τα λείψανά του, με την ιαπωνική κυβέρνηση να φοβάται ότι θα γίνουν αντικείμενο λατρείας από τους οπαδούς του.

Φωτογραφία αρχείου της 30ής Νοεμβρίου 1989 δείχνει τον ηγέτη της ιαπωνικής αίρεσης Shoko Asahara στη Βόννη της Γερμανίας. Σύμφωνα με αναφορές των ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης, την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, ο Asahara, ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή με θανατική ποινή για την οργάνωση της φονικής επίθεσης με αέριο στο μετρό του Τόκιο το 1995 και για άλλα εγκλήματα, εκτελέστηκε. Ήταν 63 ετών AP/Roberto Pfeil

Ο Ασαχάρα εκτελέστηκε το 2018 και έκτοτε η τεφροδόχος του με οστά, στάχτες και τούφες μαλλιών βρίσκεται εκτός κοινής θέας με ελάχιστους μόνο να έχουν δει τα απομεινάρια μιας από τις πιο απεχθείς φιγούρες στη σύγχρονη ιαπωνική ιστορία.

Τα λείψανα φυλάσσονται στο Κρατητήριο του Τόκιο όπου εκτελέστηκε.

Τον Μάρτιο του 1995, μέλη της αίρεσης Aum Shinrikyo απελευθέρωσαν το νευροτοξικό αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με εντολή του Ασαχάρα, με πραγματικό όνομα Τσιζούο Ματσουμότο, ο οποίος προσέλκυσε λαμπρούς φοιτητές από μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας με ένα μείγμα γιόγκα, βουδισμού και αποκαλυπτικής προφητείας.

Μια έρευνα αποκάλυψε προηγούμενες δολοφονίες ανθρώπων που θεωρούνταν από τον Ασαχάρα ως εχθροί, συμπεριλαμβανομένου ενός δικηγόρου που ενεργούσε για οικογένειες των οποίων τα παιδιά είχαν παρασυρθεί στη λατρεία, ο οποίος στραγγαλίστηκε και του έγινε ένεση με δηλητήριο μαζί με τη γυναίκα και τον γιο του.

Παρά τον απαγχονισμό του 63χρονου ηγέτη και άλλων 13 μελών της αίρεσης, η οργάνωση επιβίωσε.

Οι οπαδοί του έχουν μετατραπεί σε τρεις διάδοχες ομάδες, τον Κύκλο του Φωτός του Ουράνιου Τόξου, τον Όμιλο Yamada και τον μεγαλύτερο από όλους, γνωστό ως Aleph.

Αναφέρεται ότι έχουν περίπου 1.600 οπαδούς που ζουν σε όλη την Ιαπωνία.

«Μην σκοτώνεις, αλλά αγάπα» είναι η πρώτη εντολή σε μια λίστα 10 εντολών που εμφανίζεται στο ιερό της ιαπωνικής αίρεσης Aum Shinri Kyo στην έδρα της στη Νέα Υόρκη, στις 25 Μαρτίου 1995, καθώς ένας πιστός γονατίζει μπροστά στις φωτογραφίες του Shoko Asahara AP/Clark Jones

Πριν από την εκτέλεσή του, φαίνεται ότι είχε υποδείξει ότι οι στάχτες του έπρεπε να πάνε στην τέταρτη κόρη του, τη Σατόκα, η οποία ήταν εχθρική προς τη λατρεία και ήθελε να τις σκορπίσει στη θάλασσα για να μην γίνουν αντικείμενα σεβασμού.

Όμως τα δικαστήρια έκριναν ότι ανήκαν στη δεύτερη κόρη του, η οποία ήταν πιο κοντά στον πατέρα της. Παρά την απόφαση αυτή, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας αρνείται να τα παραδώσει, με το σκεπτικό ότι θα μπορούσαν να καταλήξουν στα χέρια των εναπομεινάντων οπαδών του Ασαχάρα.

Κανένα από τα 13 παιδιά του Ασαχάρα δεν έχει κατηγορηθεί για οποιοδήποτε έγκλημα, ενώ την περίοδο εκείνοι ήταν όλα ανήλικα.

Οι δικηγόροι της δεύτερης κόρης, η οποία δεν κατονομάζεται, επέμειναν ότι η παρακράτηση των λειψάνων από τον νόμιμο ιδιοκτήτη τους ήταν μια άνευ προηγουμένου κατάχρηση της κυβερνητικής εξουσίας. Έχει υποσχεθεί να κρατήσει τις στάχτες και τα μαλλιά ασφαλή και να μην τα δώσει σε κανέναν άλλο. Οι αντίπαλοι αντιτείνουν ότι θα ήταν δύσκολο να το εγγυηθούν αυτό μακροπρόθεσμα.

Όμως, έχοντας χάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Τόκιο τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση παλεύει την υπόθεση μέχρι τέλους. Πριν από δύο εβδομάδες άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, το υψηλότερο στην Ιαπωνία.

Εάν το ανώτατο δικαστήριο επικυρώσει την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου, σε μια ετυμηγορία που αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους, οι αρχές δεν θα έχουν καμία δικαιολογία να μην τις παραδώσουν. Εάν κερδίσει η κυβέρνηση, θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο νομικό προηγούμενο, σύμφωνα με την πλευρά της κόρης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερους περιορισμούς των πολιτικών δικαιωμάτων.