Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

Ένταση σημειώθηκε στον χώρο των αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν δύο άνδρες που περίμεναν στην ουρά για αλλαγή συναλλάγματος λογομάχησαν και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε άλλους ταξιδιώτες, προκαλώντας αναστάτωση για λίγα λεπτά στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έντονη αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα και οι δύο άνδρες ήρθαν σε σωματική σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της ασφάλειας του αεροδρομίου, τα οποία παρενέβησαν για να τους χωρίσουν και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη ο ένας από τους δύο άνδρες, ο οποίος φέρεται να κρατούσε και σημαία του Ισραήλ. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.