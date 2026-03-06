Τένις: Μαζί στο διπλό Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς

Ο αποκλεισμός του Στέφανου Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο του Indian Wells, δεν βάζει τέλος στην παρουσία του στο τουρνουά. Ο Έλληνας τενίστας θα λάβει μέρος και στο διπλό, με παρτενέρ έκπληξη: Τον Νόβακ Τζόκοβιτς

Οι δυο τους θα είναι μαζί στο διπλό του τουρνουά της Καλιφόρνια. Αναζητώντας τη διάκριση που μόνο εύκολη δεν θα είναι.

Στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσουν τους περσινούς πρωταθλητές της διοργάνωσης, Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς, οι οποίοι είναι το Νο 3 του ταμπλό. Το δίδυμο από το Ελ Σαλβαδόρ και την Κροατία είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Indian Wells το 2025 χωρίς να χάσει σετ, νικώντας μάλιστα στον τελικό τους Σεμπάστιαν Κόρντα και Τζόρνταν Τόμπσον.