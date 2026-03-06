Βρετανία: 4 συλλήψεις ανδρών με την υποψία ότι είναι κατάσκοποι του Ιράν

Τέσσερις άνδρες που υπάρχει η υποψία ότι παρακολουθούσαν την εβραϊκή κοινότητα και έκαναν κατασκοπία υπέρ του Ιράν, συνελήφθησαν, σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία.

Η έρευνα σε βάρος τους αφορά την παρακολούθηση τοποθεσιών και ατόμων στην περιοχή του Λονδίνου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν Ιρανό και τρεις άνδρες με διπλή υπηκοότητα Βρετανίας/Ιράν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Μπάρνετ, το Γουότφορντ και το Χάροου.

Οι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, κατά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 της Βρετανίας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής για υποψίες παραβάσεων του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Έλεν Φλάναγκαν δήλωσε: «Οι σημερινές συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας έρευνας και μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας να διακόψουμε κακόβουλες δραστηριότητες όπου υπάρχει υποψία για την ύπαρξή τους».

Και πρόσθεσε: «Κατανοούμε ότι το κοινό μπορεί να ανησυχεί, ιδίως η εβραϊκή κοινότητα, και όπως πάντα, θα τους ζητούσα να παραμείνουν σε εγρήγορση και αν δουν ή ακούσουν οτιδήποτε τους ανησυχεί, να επικοινωνήσουν μαζί μας».

Διαβάστε επίσης